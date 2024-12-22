Кістка зросталась довго, ще потрібен час: Петренко розповіла про свій стан після повернення

Українська біатлоністка Ірина Петренко ексклюзивно для Чемпіона прокоментувала свій виступ на етапі Кубку IBU в австрійському Обертілліаху.

У масстарті-60 Петренко фінішувала 15-ю, не зробивши жодного промаху під час стрільби. Це найкращий результат 32-річної спортсменки з часу повернення у міжнародний біатлон після травми.

"Зараз почуваюся набагато краще, ніж це було під час попереднього етапу в Гейло (Норвегія). Звичайно, хотілося б і на трасі, і на вогневих рубежах працювати швидше і впевненіше, але перерва була досить довгою і, мабуть, потрібно ще трохи часу", – сказала Петренко.

Біатлоністка також повідомила, що все ще має больові відчуття після отриманої травми.

"Нога ще трохи болить, відчуваю дискомфорт. Кістка зросталась дуже довго і тому реабілітація затягнулася на довший термін ніж ми очікували", – зазначила атлетка.

Ірина Петренко biathlon.com.ua/Dmytro Yevenko

Ірина Петренко повідомила, що після австрійського етапу повертається до України – стартувати у внутрішній першості наприкінці грудня.

"Вже в Сянках ми з Миколою Миколайовичем (Зоц М.М. – головний тренер жіночої збірної України) поговоримо про подальші плани", – сказала Ірина.

Нагадаємо, у цьому сезоні Ірина Петренко провела на Кубку IBU три гонки. У двох спринтах фінішувала на 40-й та 33-й позиціях, у масстарті-60 – на 15-му місці.

Раніше тренер Микола Зоц повідомив, що розраховує на Петренко, тож вона мала б приєднатись до основної команди перед 4-м етапом Кубку світу в німецькому Обергофі на початку січня.

Нагадаємо, біатлоністка отримала важку травму під час тренування влітку, в неї діагностували перелом ноги. Через це Петренко пропустила літній чемпіонат світу в Естонії та частину підготовки до зимового сезону.

Ірина Петренко – срібна призерка чемпіонату світу 2017 року в австрійському Гохфільцені в складі жіночої естафетної команди.