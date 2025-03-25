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Всесвітні ігри військовослужбовців: Жанмонно виграла спринт, Джима – 15-та

Денис Шаховець — 25 березня 2025, 15:20
Всесвітні ігри військовослужбовців: Жанмонно виграла спринт, Джима – 15-та
Юлія Джима
biathlon.com.ua/Dmytro Yevenko

Українська біатлоністка Юлія Джима посіла 15 місце у спринтерській гонці в межах Всесвітніх ігор військовослужбовців 2025, що тривають у швейцарському Люцерні.

34-річна українка припустилася трьох хиб під час стрільби. На 17-й позиції гонку завершила Ірина Петренко, яка провела ідеальну стрільбу, але не змогла продемонструвати швидкість на дистанції. Анна Кривонос та Надія Бєлкіна показали результати за межами топ-30.

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Перемогу у спринті здобула титулована французка Лу Жанмонно, яка більш ніж на 20 секунд випередила польську біатлоністку Наталію Сідорович. Бронзову нагороду здобула італійка Самюела Комола.

Всесвітні ігри військовослужбовців 2025. Жіночий спринт

  • 1. Лу Жанмонно (Франція | 0+0) 23:01,8
  • 2. Наталія Сідорович (Польща | 0+0) + 21,4
  • 3. Самюела Комола (Італія | 0+1) +51,5
  • ………
  • 15. Юлія Джима (Україна | 2+1) +2,17
  • 17. Ірина Петренко (Україна | 0+0) +2,32
  • 34. Анна Кривонос (Україна | 2+0) +4,20
  • 39. Надія Бєлкіна (Україна | 2+0) +5,32

Зазначимо, що у спринті виступили 52 учасниці. Сьогодні у цій дисципліні будуть змагатись чоловіки, а 27 березня відбудеться змішана естафета.

Нагадаємо, напередодні відбулася церемонія відкриття змагань, на якій прапороносцем української збірної був Артем Прима.

Надія Бєлкіна Юлія Джима Анна Кривонос Ірина Петренко Лу Жанмонно Всесвітні ігри військових

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