Всесвітні ігри військовослужбовців: Жанмонно виграла спринт, Джима – 15-та

Українська біатлоністка Юлія Джима посіла 15 місце у спринтерській гонці в межах Всесвітніх ігор військовослужбовців 2025, що тривають у швейцарському Люцерні.

34-річна українка припустилася трьох хиб під час стрільби. На 17-й позиції гонку завершила Ірина Петренко, яка провела ідеальну стрільбу, але не змогла продемонструвати швидкість на дистанції. Анна Кривонос та Надія Бєлкіна показали результати за межами топ-30.

Перемогу у спринті здобула титулована французка Лу Жанмонно, яка більш ніж на 20 секунд випередила польську біатлоністку Наталію Сідорович. Бронзову нагороду здобула італійка Самюела Комола.

1. Лу Жанмонно (Франція | 0+0) 23:01,8

2. Наталія Сідорович (Польща | 0+0) + 21,4

3. Самюела Комола (Італія | 0+1) +51,5

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15. Юлія Джима (Україна | 2+1) +2,17

17. Ірина Петренко (Україна | 0+0) +2,32

34. Анна Кривонос (Україна | 2+0) +4,20

39. Надія Бєлкіна (Україна | 2+0) +5,32

Зазначимо, що у спринті виступили 52 учасниці. Сьогодні у цій дисципліні будуть змагатись чоловіки, а 27 березня відбудеться змішана естафета.

Нагадаємо, напередодні відбулася церемонія відкриття змагань, на якій прапороносцем української збірної був Артем Прима.