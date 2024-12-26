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Прима та Петренко стали чемпіонами України у змішаній естафеті у складі команди Чернігівщини

Олег Дідух — 26 грудня 2024, 14:53
Прима та Петренко стали чемпіонами України у змішаній естафеті у складі команди Чернігівщини
Артем Прима
biathlon.com.ua.

Сьогодні, 26 грудня на чемпіонаті України з біатлону, що проходить у Західному реабілітаційно-спортивному центрі в селищі Яворів, відбулася змішана естафета.

Перемогу здобула команда Чернігівської області. Її кольори захищав Артем Прима, який уже завершив міжнародну кар’єру. Окрім нього, до переможного квартету входили Ірина Петренко, Дарина Чалик і Руслан Ткаленко.

Вони на 55 секунди випередили Сумську область, за яку виступали Поліна Пуцко, Анна Кривонос, Богдан Цимбал і Денис Насико. У боротьбі за бронзу найсильнішими виявилися представники Харківської області.

Підсумкові результати:

1. Чернігівська обл. (1) 1:02:54,7

(Ірина Петренко, Дарина Чалик, Артем Прима, Руслан Ткаленко)

2. Сумська обл. (1) +55,1

(Поліна Пуцко, Анна Кривонос, Богдан Цимбал, Денис Насико)

3. Харківська обл. (1) +2:43,7

(Любов Кип'яченкова, Оксана Коваленко, Олександр Пономаренко, Степан Кінаш)

Вчора чоловічий спринт на чемпіонаті України виграв Богдан Борковський.

Ірина Петренко Артем Прима Руслан Ткаленко Чемпіонат України з біатлону

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