Прима та Петренко стали чемпіонами України у змішаній естафеті у складі команди Чернігівщини
Сьогодні, 26 грудня на чемпіонаті України з біатлону, що проходить у Західному реабілітаційно-спортивному центрі в селищі Яворів, відбулася змішана естафета.
Перемогу здобула команда Чернігівської області. Її кольори захищав Артем Прима, який уже завершив міжнародну кар’єру. Окрім нього, до переможного квартету входили Ірина Петренко, Дарина Чалик і Руслан Ткаленко.
Вони на 55 секунди випередили Сумську область, за яку виступали Поліна Пуцко, Анна Кривонос, Богдан Цимбал і Денис Насико. У боротьбі за бронзу найсильнішими виявилися представники Харківської області.
Підсумкові результати:
1. Чернігівська обл. (1) 1:02:54,7
(Ірина Петренко, Дарина Чалик, Артем Прима, Руслан Ткаленко)
2. Сумська обл. (1) +55,1
(Поліна Пуцко, Анна Кривонос, Богдан Цимбал, Денис Насико)
3. Харківська обл. (1) +2:43,7
(Любов Кип'яченкова, Оксана Коваленко, Олександр Пономаренко, Степан Кінаш)
Вчора чоловічий спринт на чемпіонаті України виграв Богдан Борковський.