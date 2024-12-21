Петренко з ідеальною стрільбою потрапила до топ-15 масстарту Кубку IBU

В австрійському Обертілласі завершився жіночий масстарт у межах третього етапу Кубку IBU, в якому взяли участь п'ять українських біатлоністок.

Найкращий результат показала Ірина Петренко, яка пройшла всі рубежі без промахів та фінішувала на 15 місці.

Найгіршу стрільбу виконала досвідчена Анастасія Меркушина, допустивши п'ять промахів, які призвели до 44 підсумкового місця.

Результати гонки:

1. Штефані Шерер (0+0+0+0) 36:11,1

2. Паула Боте (2+0+0+0) +5,8

3. Камілла Бене (1+0+0+1) +20,1

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15. Ірина Петренко (0+0+0+0) +1:22,9

27. Ксенія Приходько (0+0+0+1) +2:17,0

33. Дарина Чалик (0+1+3+1) +2:38,9

38. Любов Кип'яченкова (1+0+1+0) +3:08,7

44. Анастасія Меркушина (2+1+2+0) +3:24,0

Нагадаємо, що сьогодні відбувся масстарт Кубку IBU серед чоловіків, де один з представників України також потрапив до двадцятки найкращих.