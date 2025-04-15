Зоц пояснив, чому Петренко не потрапила в основу збірної України

Старший тренер жіночої збірної України з біатлону Микола Зоц пояснив, чому Ірина Петренко не потрапила до складу команди А на сезон-2025/26.

Тренера цитує Суспільне.

"Поки що перевели її в команду Б, бо там не такий напружений графік зборів і тренувань. Паралельно вона буде розбиратися щодо своїх моментів по здоров'ю. Коли визначиться — вона бойова одиниця основного складу, але зараз 50/50: треба і тренування, і розібратися зі своїм здоров'ям", – заявив тренер збірної України.

Нагадаємо, Петренко із запізненням розпочала минулий сезон через відновлення після перелому ноги. Завершила Кубок світу 32-річна українка спринтом у Нове-Место. Наприкінці сезону Петренко діагностували бронхіальну астму.