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На рідному середньогір’ї. Відомо, де готується до сезону резервна збірна України

Денис Шаховець — 3 липня 2025, 10:36
На рідному середньогір’ї. Відомо, де готується до сезону резервна збірна України
Руслан Ткаленко
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Чоловіча та жіноча резервні збірні України з біатлону, команди "Б", готуються до сезону в Україні.

Про це стало відомо "Чемпіону" з власних джерел у збірній України.

Під керівництвом Романа Прими, Олександра Кравченка та Олексія Кравченка команда проводить збір в Буковелі до 16 липня, а потім буде готуватись в Тисовці на Львівщині. Закордонні збори в найближчих планах не значаться.

Нагадаємо, до команди "Б" входять біатлоністи, які не потрапляють до основного складу, який представляє країну на етапах Кубку світу, а переважно виступають на етапах кубку IBU.

Під час ротацій кращі біатлоністи посилюють команду "А", а представники основи виступають за команду "Б".

Склад команди "Б":

Жінки: Ірина Петренко, Анна Кривонос, Любов Кип'яченкова, Надія Бєлкіна, Ірина Тарасюк, Ксенія Приходько, Вікторія Ясенич

Чоловіки: Руслан Ткаленко, Олександр Пономаренко, Денис Насико, Роман Боровик, Михайло Хміль, Владислав Чихарь, Володимир Аксюта.

Раніше ми повідомляли, хто увійшов до складу команди "А".

Нагадаємо, жіноча збірна зараз проводить підготовку до олімпійського сезону в італійському Антгольці, чоловіча – в австрійському Рамзау.

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Надія Бєлкіна

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