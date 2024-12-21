Зоц: В новий рік прямуємо з великою надією, адже з Петренко та Меркушиною буде зовсім інша команда

Тренер жіночої збірної України з біатлону Микола Зоц прокоментував виступи українок на перших трьох етапах Кубку світу-2024/25.

Слова 60-річного фахівця наводить Суспільне.

"Скажу чесно, що для нас ці три етапи до нового року – найскладніші. Ми цей період гідно пережили. Сподіваємося, після нового року з'являться Ірина Петренко та Анастасія Меркушина. Ще на Кубку IBU є обнадійливі результати. Це вже буде зовсім інша команда, в позитивний бік. У новий рік прямуємо з великою надією: не чекаємо на щастя від Бога, а впевнені, що підемо на позитивні результати", – сказав Зоц.

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Він більш докладно розповів про Петренко, яка вже двічі фінішувала у заліковій зоні в гонках Кубку IBU.

"Так склалися обставини, що ми розраховували на Іру в естафетній четвірці, але з такою травмою влітку затягнулося відновлення, а це була в нас бойова естафетна одиниця. З Петренко і без – це дві різні команди. Чи бігтиме вона четвертий етап Кубку світу? Думаю, так. На сьогодні вона вже змагається на Кубку IBU та фінішує на 30-40-х місцях. Там ще дві гонки, і я думаю, що на 90% в Обергофі Іра вже буде".

Зоц також пояснив переведення Анастасії Меркушиної зі складу збірної до виступів у Кубку IBU.

"Насті Меркушиній змінюємо підготовку, але вона на старті сезону зазвичай довго розганяється. Але водночас з'явилася Олена Городна і спрогресувала. Не те щоб ми не готувалися до цих етапів у першому триместрі. Просто через ці моменти не могли зібрати бойову четвірку".

Нагадаємо, що сьогодні на третьому етапі Кубку світу в Ансі відбудуться дві гонки переслідування: чоловіча розпочнеться о 13:30, а жіноча – о 15:45.

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