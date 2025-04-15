Стали відомі склади резервних та юніорських збірних України з біатлону на сезон-2025/26
Тарас Тарасюк
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Федерація біатлону України затвердила склади резервних та юніорських збірних на сезон-2025/26.
Про це повідомляє пресслужба організації.
Жіноча команда Б
- Петрено Ірина
- Кривонос Анна
- Кип’яченкова Любов
- Бєлкіна Надія
- Тарасюк Ірина
- Приходько Ксенія
- Ясенич Вікторія
Тренер: Лейбюк Роман
Тренер: Семенов Олександр
Жіноча команда юніорок
- Шейгас Валерія
- Пуцко Поліна
- Шевченко Ірина
- Хвостенко Вікторія
- Хміль Аліна
- Тарасюк Тетяна
- Філіна Аріна
- Свистун Софія
- Кондрашова Лариса
- Кривопиша Марина
- Руда Христина
- Калита Варвара
Тренер: Оксана Хвостенко
Тренер: Ігор Ярмош
Чоловіча команда Б
- Ткаленко Руслан
- Пономаренко Олександр
- Насико Денис
- Боровик Роман
- Хміль Михайло
- Чихарь Владислав
- Аксюта Володимир
Тренер: Прима Роман
Тренер: Кравченко Олексій
Чоловіча команда юніорів
- Тарасюк Тарас
- Стеблина Іван
- Крюков Дмитро
- Біланенко Олександр
- Гаркуша Ярослав
- Марценюк Костянтин
- Загоруйко Іван
- Кульчицкий Кирило
- Савонік Назарій
- Богач Богдан
Тренер: Олександр Кравченко
Тренер: Біланенко Олександр
Раніше ФБУ затвердила склади чоловічих та жіночих команд на наступний сезон.
Також повідомлялось, що екстренер України очолить збірну Польщі.