Стали відомі склади резервних та юніорських збірних України з біатлону на сезон-2025/26

Федерація біатлону України затвердила склади резервних та юніорських збірних на сезон-2025/26.

Про це повідомляє пресслужба організації.

Жіноча команда Б

Петрено Ірина Кривонос Анна Кип’яченкова Любов Бєлкіна Надія Тарасюк Ірина Приходько Ксенія Ясенич Вікторія

Тренер: Лейбюк Роман

Тренер: Семенов Олександр

Жіноча команда юніорок

Шейгас Валерія Пуцко Поліна Шевченко Ірина Хвостенко Вікторія Хміль Аліна Тарасюк Тетяна Філіна Аріна Свистун Софія Кондрашова Лариса Кривопиша Марина Руда Христина Калита Варвара

Тренер: Оксана Хвостенко

Тренер: Ігор Ярмош

Чоловіча команда Б

Ткаленко Руслан Пономаренко Олександр Насико Денис Боровик Роман Хміль Михайло Чихарь Владислав Аксюта Володимир

Тренер: Прима Роман

Тренер: Кравченко Олексій

Чоловіча команда юніорів

Тарасюк Тарас Стеблина Іван Крюков Дмитро Біланенко Олександр Гаркуша Ярослав Марценюк Костянтин Загоруйко Іван Кульчицкий Кирило Савонік Назарій Богач Богдан

Тренер: Олександр Кравченко

Тренер: Біланенко Олександр

Раніше ФБУ затвердила склади чоловічих та жіночих команд на наступний сезон.

Також повідомлялось, що екстренер України очолить збірну Польщі.