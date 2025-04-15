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Стали відомі склади резервних та юніорських збірних України з біатлону на сезон-2025/26

Володимир Максименко — 15 квітня 2025, 14:10
Стали відомі склади резервних та юніорських збірних України з біатлону на сезон-2025/26
Тарас Тарасюк
Getty Images

Федерація біатлону України затвердила склади резервних та юніорських збірних на сезон-2025/26.

Про це повідомляє пресслужба організації.

Жіноча команда Б

  1. Петрено Ірина
  2. Кривонос Анна
  3. Кип’яченкова Любов
  4. Бєлкіна Надія
  5. Тарасюк Ірина
  6. Приходько Ксенія
  7. Ясенич Вікторія

Тренер: Лейбюк Роман
Тренер: Семенов Олександр

Жіноча команда юніорок

  1. Шейгас Валерія
  2. Пуцко Поліна
  3. Шевченко Ірина
  4. Хвостенко Вікторія
  5. Хміль Аліна
  6. Тарасюк Тетяна
  7. Філіна Аріна
  8. Свистун Софія
  9. Кондрашова Лариса
  10. Кривопиша Марина
  11. Руда Христина
  12. Калита Варвара

Тренер: Оксана Хвостенко
Тренер: Ігор Ярмош

Чоловіча команда Б

  1. Ткаленко Руслан
  2. Пономаренко Олександр
  3. Насико Денис
  4. Боровик Роман
  5. Хміль Михайло
  6. Чихарь Владислав
  7. Аксюта Володимир

Тренер: Прима Роман
Тренер: Кравченко Олексій

Чоловіча команда юніорів

  1. Тарасюк Тарас
  2. Стеблина Іван
  3. Крюков Дмитро
  4. Біланенко Олександр
  5. Гаркуша Ярослав
  6. Марценюк Костянтин
  7. Загоруйко Іван
  8. Кульчицкий Кирило
  9. Савонік Назарій
  10. Богач Богдан

Тренер: Олександр Кравченко
Тренер: Біланенко Олександр

Раніше ФБУ затвердила склади чоловічих та жіночих команд на наступний сезон.

Також повідомлялось, що екстренер України очолить збірну Польщі.

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