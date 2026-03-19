Швеція проти Франції, Україна проти Словенії на фініші сезону. Прев’ю етапу Кубку світу в Голлменколені

Ось і все… Фініш міжнародного сезону підкрався тихо та традиційно непомітно. Один етап Кубку світу, а далі – біатлонна порожнеча. Хоча й триватиме вона не довго. Атлети перепочинуть, аби з новими силами почати підготовку до сезону наступного.

Останній рубіж – норвезький Голменколлен – фінішна класика календаря. Українським вболівальникам особливо й радіти нічому – результати протягом попередніх виступів скоріше розчаровували, ніж зачаровували. Попереду ймовірні кадрові перестановки та певні рішення.

Але спочатку потрібно пережити норвезький етап. І якщо ви читаєте цей текст, значить, попри всі проблеми та сезонну перенасиченість, біатлон вам ще не став кісткою в горлі. І ви точно маєте достатньо моральних сил, аби насолодитись останнім ривком на важкій дистанції…

Насолодитися тишею після естонських вітрів

Після дуже вітряного етапу в Отепя, схоже, що в Норвегії біатлоністам вдасться позмагатись у більш спокійних умовах. Хоча всі так звикли до естонських вітрових гойдалок, що перемкнутися буде непросто. Вітер навіяв несподіванок у результатах і, як не крути, це частково прикрасило весняний етап та біатлон загалом.

У Голменколлені, околиці столиці Осло, таких кліматичних катавасій ніби не очікується. Незначний мінус вночі, до плюс шести градусів тепла вдень, вітер помірний. Снігового покриву залишилося мало, але штучний сніг все частіше стає нормою. Стадіон знаходиться на висоті 330 метрів над рівнем моря. Це низина, і в цьому також логіка того, чому завершують сезон на легких висотах.

Боротьба за кришталеві глобуси

Офіційно володарі Великих кришталевих глобусів ще не визначені, але тут все як білий день. І в чоловічому, і в жіночому заліках лідери мають перевагу в понад 200 очок (за перемогу в гонці – 90 балів). Представники Франції Ерік Перро та Лу Жанмонно можуть втратити корони, якщо не здобудуть очок у жодній з гонок, а їхні переслідувачі будуть завжди в лідерах – такий "брудний" підрахунок, але суть біатлонної математики зрозуміла.

Getty Images

У цьому виді спорту дива трапляються частіше, аніж в інших, але тут не цей випадок. Тож перемогу за підсумками сезону обидва можуть оформити вже в першій гонці етапу – спринті. А потім залишиться лише дочекатись кілька днів до офіційного оголошення переможців "біатлонного Оскару". Але з точки зору вболівальників хотілося б, аби все сталося навпаки. Інтриго, не йди на той світ!

Проте любителі таких інтриг без видовища не залишаться, бо є напружена боротьба за третю позицію в жіночій класифікації. Анна Магнусон (Швеція), Ельвіра Еберг (Швеція), Ліза Віттоцці (Італія), Ганна Еберг (Швеція) і навіть Жулья Сімон (Франція) – всі ці біатлоністки можуть заскочити на третій рядок. І навіть дістатися другого, на якому несподівано заякорилась фінка Суві Мінкінен.

А ще й відкритим залишається питання лідерства в жіночому Кубку націй. Перевага Франції над Швецією мізерна – 6517 проти 6512! Шведки ще ніколи не вигравали цей трофей.

У чоловічому заліку Норвегія випереджає Францію на 70 балів. Тут також можливі сюрпризи, хоча й їхня ймовірність менша. Норвежці на домашньому етапі зроблять все, аби втримати командне чемпіонство!

У чоловіків, до речі, є певні інтриги в боротьбі за трійку в особистому заліку, але протистояння не виглядає повноцінним через хворобу італійця Томазо Джакомеля. Один з лідерів сезону, нагадаємо, після операції на серці достроково завершив виступи.

У контексті змагань у Голменколені завжди згадується останнє коло останньої гонки минулого сезону, де Лу Жанмонно "подарувала" титул найсильнішої біатлоністки планети своїй суперниці Францисці Пройс. Таке не забувається. Згадайте, і ви поринете в незабутню атмосферу фінішних етапів…

Українці за межами лідерських розбірок, але в деяких ще є шанс поліпшити особисту статистику. Віталій Мандзин спробує вчепитись за 25 позицію світового заліку, зараз йде 27-м. Хоча й так само може випасти за межі топ-30. У минулому сезоні молодий українець був 31-м. На цьому етапі кар'єри важливо тримати позитивну статистичну динаміку. У жінок у топ-30 цього сезону, зазначимо, не буде жодної з українок…

Віталій Мандзин Getty Images

Влучити в десятку, врятувати квоту

Ще одна велика, і, мабуть, головна, інтрига. Українська чоловіча збірна боротиметься за місце в десятці Кубку націй. Заочний двобій проти Словенії відбуватиметься у спринтерській гонці, яка на цьому етапі піде в залік. Математика проста: всім нашим хлопцям потрібно бути якомога вище у фінішному протоколі. Або комусь одному дуже високо. Ось на чому буде сфокусована наша увага в той час, як лідери світового біатлону будуть вирішувати свої задачі. А нам би свою синицю в руках утримати...

У жінок, на превеликий жаль, боротьба з тріском програна. І тут не врятує навіть якщо три українки захоплять весь призовий п'єдестал. Такі реалі сучасного жіночого біатлону, який не так давно асоціювався з грандіозними успіхами…

Врізана квота буде з наступного сезону, а наприкінці нинішнього ще й маємо насолодитись розширеною версією складу. Після звитяг на юніорському чемпіонаті світу 2026 Олександра Меркушина отримала персональну квоту.

Навряд чи молода українка вразить високими результатами, все ж таки і Олімпіада, і світова першість – це виснажливо. Але хто-зна, молодість це ж про несподівані повороти… Та як би не склалось, Меркушина-молодша є найяскравішим променем нинішньої команди.

Олександра Меркушина НОК України

До речі, молодіжні квоти отримали йі ряд інших країн. Тож не дивуйтесь новим іменам у стартових протоколах.

Здобутки українців: прорив Городної, представництво в масстартах

У минулому сезоні в Голменколлені спринт класно провела Олена Городна: стрільба без промахів і 15-та позиція в підсумку. Для тодішньої юніорки це був дійсно достойний результат – один з кращих вже в дорослій кар'єрі.

Юлія Джима під кінець минулого сезону стріляла відмінно, але фізична форма була далекою від оптимальної, як і зараз. Чотири "нулі" в гонці переслідування не допомогли покращити стартову 23 позицію. У чоловіків в спринті найкращим серед українців був Дмитро Підручний – 26 місце, дві позиції він відіграв у персьюті.

Дмитро Підручний Getty Images

До масстарту тоді кваліфікувались дві українки, але в елітній дисципліні Городна та Джима не змогли пробитися до чільної 20-ки. І ще велике питання, чи буде мати Україна жіноче представництво у цьогорічній останній гонці сезону. Для цього потрібно буде набирати якомога більше очок у спринті та гонці переслідування. На попередньому етапі в Отепя з цим були великі проблеми.

Календар та програма етапу

Етап стартує з жіночого спринту, тож дівчата матимуть день перепочинку перед гонкою переслідування. Чоловікам доведеться змагатись три дні поспіль. Але це вже фініш, і варто просто дотерпіти…

А далі – традиційна норвезька фінальна вечірка за участі атлетів, тренерів та функціонерів. І хто куди. Щоправда, українців, ще невідомо чи всіх, наостанок чекає Буковель – весняну частину чемпіонату України ніхто не скасовував.

19.03.2026 | 17:15 | Спринт 7.5 км, жінки

20.03.2026 | 17:15 | Спринт 10 км, чоловіки

21.03.2026 | 15:45 | Гонка переслідування 10 км, жінки

21.03.2026 | 17:15 | Гонка переслідування 12.5 км, чоловіки

22.03.2026 | 14:45 | Масстарт 12.5 км, жінки

22.03.2026 | 17:45 | Масстарт 15 км, чоловіки

Нагадаємо, в Україні офіційним транслятором біатлону є Суспільний мовник. Усі гонки наживо покажуть телеканал "Суспільне Спорт" та регіональні канали Суспільного.

"Чемпіон" традиційно забезпечить оперативні текстові онлайн-трансляції всіх гонок останнього етапу Кубку світу. Насичений подіями сезон 2025/26, який починався ніби вчора, йде в історію…