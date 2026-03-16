Україна вперше за 21 рік втратила квоту у п'ять біатлоністок на Кубку світу

Жіноча збірна України достроково втратила шанси увійти в десятку кращих заліку Кубку націй з біатлону в сезоні-2025/26.

Після етапу в Естонії "синьо-жовті" посідають 14-ту позицію в рейтингу. Відставання від Польщі складає 544 бали.

Останньою заліковою гонкою в Кубку націй стане спринт в Голменколлені. Навіть, якщо в ньому три українки будуть на п'єдесталі, то принесуть максимально можливі 462 очки, чого не вистачить для потрапляння в топ-10.

Через це наша країна зменшить свою квоту в спринтах та індивідуальних гонках Кубку світу з п'яти до чотирьох спортсменок. Востаннє "синьо-жовті" мали квоту в чотири біатлоністки в кампанії-2005/06, після чого завжди було щонайменше п'ять.

Нагадаємо, що у спринті на останньому етапі Кубку світу в сезоні-2025/26 жіноча збірна України буде представлена одразу шістьма спортсменками.