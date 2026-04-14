Відома норвезька біатлоністка завершила кар’єру у 27 років

Біатлоністка збірної Норвегії Маріт Скоган, яка в попередньому сезоні виступала на Кубку IBU, оголосила про завершення професійної кар'єри.

Про своє рішення 27-річна спортсменка повідомила в соцмережах після жіночої естафети на чемпіонаті Норвегії, у якій її команда посіла 11 місце.

"Це відчуття справді дивне, але водночас доволі приємне. Після 20 років занять біатлоном – із підйомами та спадами, але насамперед із гарними спогадами – я вирішила завершити свою пригоду. Дякую всім, хто був частиною моєї подорожі. Це було просто фантастично", – написала Скоган.

Останню міжнародну гонку Скоган провела в січні 2026 року на етапі Кубку IBU в німецькому Арбері. Там вона посіла 31 місце в гонці переслідування. Відтоді Маріт не виступала, однак навесні вирішила взяти участь у національній першості.

"Я сподівалася відчути бажання нарешті повернутися. На жаль, я цього не відчула. Мені стало шкода через це. Виходити на старт не здавалося правильним рішенням. Тепер усе скінчено. Я дуже задоволена своєю роботою особистої асистентки, бо нарешті можу допомагати іншим. Коли змагаєшся на найвищому рівні, стаєш трохи егоїстичною. Я хочу робити щось для інших, а не тільки для себе", – підсумувала Скоган.

Зазначимо, що у 2023 році Маріт Скоган здобула бронзову медаль у гонці переслідування на етапі Кубку світу у швейцарському Ленцергайде. У сезоні-2023/24 вона посіла 30 місце в загальному заліку.

В естафетних гонках на Кубку світу Скоган вигравала золоту та срібну нагороди у складі норвезької збірної в тому ж сезоні-2023/24.