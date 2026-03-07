Одразу 6 українок виступлять у Голменколлені: Олександра Меркушина отримала персональну квоту на останній етап

Українська біатлоністка Олександра Меркушина отримала персональну квоту на дев'ятий етап Кубку світу, яким у норвезькому Голменколлені завершиться сезон-2025/26.

21-річна українка була відзначена цим привілеєм як найкраща за сумою очок учасниця юніорського чемпіонату світу 2026, де вона здобула дві нагороди.

Нагадаємо, на ЮЧС-2026 Меркушина виграла золоту медаль у масстарті-60, стала срібною призеркою в індивідуальній гонці, а також посіла 4 місце у спринті.

Таким чином, вперше в сезоні на Кубку світу Україну у спринті зможуть представити одразу 6 біатлоністок, оскільки Меркушина отримала додаткову квоту до вже звичної у 5 спортсменок.

Етап Кубку світу в Голменколлені відбудеться з 19 по 22 березня. У програмі етапу заплановані спринти, гонки переслідування та масстарти.

Зазначимо, що в наступному сезоні українська жіноча збірна ризикує зменшити свою квоту на спринти та індивідуальні гонки до 4 спортсменок, оскільки посідає лише 14 місце у заліку Кубку націй.

Нагадаємо, напередодні українки втретє поспіль не кваліфікувалися до масстарту на Кубку світу.