Україна збільшила відставання від десятої позиції в чоловічому заліку Кубку націй з біатлону

У неділю, 15 березня, в Естонії завершився передостанній етап Кубку світу з біатлону, за результатами якого погіршилась ситуація чоловічої збірної України в заліку Кубку націй.

"Синьо-жовті" продовжують боротьбу за десяту позицію, яка дає право зберегти квоту у п'ять спортсменів на наступний сезон. Наразі Україна посідає 11-ту сходинку.

Відставання нашої команди від Словенії зросло з 56 до 65 очок. Щоб відіграти його "синьо-жовті" матимуть лише один старт – спринт у Голменколлені, який відбудеться 20 березня.

Чоловічий залік Кубку націй з біатлону перед останнім етапом

Норвегія – 7028 очок Франція – 6598 Швеція – 6312

...

8. Фінляндія – 4892

9. Швейцарія – 4707

10. Словенія – 4446

11. Україна – 4381

12. Естонія – 4125

Зазначимо, що це перший сезон для нашої збірної після повернення квоти у п'ять біатлоністів. У минулій кампанії представництво "синьо-жовтих" в особистих гонках Кубку світу складало чотири спортсмени.

Нагадаємо, що Україна напередодні вже втратила шанси на фініш у топ-10 в жіночому заліку. Тому вперше за 21 рік ми матимемо менше п'яти біатлоністок в особистих гонках на КС-2026/27.