Набагато більше за українців: відомий заробіток німецьких біатлоністів у сезоні-2025/26

Минулий біатлонний сезон був невдалим для членів збірної Німеччини. У 69 гонках сезону вони лише дев'ять разів фінішували на подіумі – і вперше з сезону 1987/88, коли чоловіки та жінки почали разом змагатися на Кубку світу, їм не вдалося здобути перемогу. Як наслідок, їхні призові кошти не були вражаючими.

Підрахунок наводить видання Sport.de.

Лідером за призовими став Філіп Наврат – 142 350 євро. Протягом сезону 33-річний біатлоніст двічі фінішував другим.

Франциска Пройс заробила 73 900 євро. Для неї це був останній сезон у кар'єрі. Трійку замкнув Юстус Штрелов із показником 61 100 євро.

На Олімпійських іграх німці в біатлоні здобули лише одну медаль у змішаній естафеті.

Топ-10 німецьких біатлоністів за призовими у сезоні-2025/26:

Філіп Наврат – 142 350 євро Франциска Пройс – 73 900 євро Юстус Штрелов – 61 100 євро Ванесса Фойгт - 60 400 євро Філіп Хорн – 57 600 євро Яніна Геттіх-Вальц – 53 550 євро Джулія Танхаймер – 42 000 євро Марлен Фіхтнер – 40 100 євро Анна Вайдель – 31 900 євро Девід Зобель – 27 850 євро

У порівнянні з усіма іншими німецькими зірками зимових видів спорту, Наврат посів лише третє місце за заробітком. Гірськолижниця Емма Айхер очолила список із 387 265 євро. Другим став стрибун із трампліна Філіп Раймунд, який посів друге місце (168 132 євро).

Нагадаємо, "Чемпіон" вирішив порахувати, яку суму призових заробили українські біатлоністи. Лідером став Віталій Мандзин – 20 800 євро.