Відома норвезька біатлоністка пропустить наступний сезон через вагітність

Дворазова віцечемпіонка світу Рагнгільд Фемстейневік з Норвегії повідомила про свою вагітність.

Відповідний допис 30-річна біатлоністка опублікувала в Instagram.

Через цю поважну причину Фемстейневік пропустить біатлонний сезон 2026/27.

Зазначимо, що норвежка торік здобула дві срібні нагороди на чемпіонаті світу в Ленцергайде в класичній естафеті та синглміксті. На рівні Кубку світу в естафетах Фемстейневік вигравала "золото" у Рупольдингу (2023 рік), тричі ставала срібною призеркою (2025) та одного разу здобула "бронзу" (2022).

В особистих гонках її найкращим результатом було 15-те місце в спринтерській гонці сезону 2021/22.

У минулому сезоні Фемстейневік переважно виступала в змаганнях на Кубку IBU. Лише на першому етапі Кубку світу в шведському Естерсунді Рагнгільд потрапила до основного складу збірної Норвегії.

