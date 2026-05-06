Біатлон

Відома норвезька біатлоністка пропустить наступний сезон через вагітність

Сергій Шаховець — 6 травня 2026, 19:45
Рагнгільд Фемстейневік
instagram.com/ragnhild5/

Дворазова віцечемпіонка світу Рагнгільд Фемстейневік з Норвегії повідомила про свою вагітність.

Відповідний допис 30-річна біатлоністка опублікувала в Instagram.

Через цю поважну причину Фемстейневік пропустить біатлонний сезон 2026/27.

Зазначимо, що норвежка торік здобула дві срібні нагороди на чемпіонаті світу в Ленцергайде в класичній естафеті та синглміксті. На рівні Кубку світу в естафетах Фемстейневік вигравала "золото" у Рупольдингу (2023 рік), тричі ставала срібною призеркою (2025) та одного разу здобула "бронзу" (2022).

В особистих гонках її найкращим результатом було 15-те місце в спринтерській гонці сезону 2021/22.

У минулому сезоні Фемстейневік переважно виступала в змаганнях на Кубку IBU. Лише на першому етапі Кубку світу в шведському Естерсунді Рагнгільд потрапила до основного складу збірної Норвегії.

Раніше повідомлялося, що зіркова чеська біатлоністка Тереза Вінкларкова передумала змінювати вид спорту. 27-річну спортсменку включили до складу команди "А" своєї країни на наступний сезон.

