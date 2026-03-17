Усі розділи
Чемпіон Біатлон

Відомо, хто з біатлоністів основної збірної планує взяти участь у чемпіонаті України 2026

Денис Шаховець — 17 березня 2026, 13:35
Віталій Мандзин та Дмитро Підручний
biathlon.com.ua/Dmytro Yevenko

Капітан чоловічої збірної України Дмитро Підручний планує взяти участь у чемпіонаті України 2026 з біатлону наприкінці березня.

Про це 34-річний атлет повідомив в ексклюзивному коментарі "Чемпіону".

"Так, планую брати участь у чемпіонаті, але ще точно не знаю, в яких саме гонках", – сказав Підручний.

Натомість Віталій Мандзин зазначив, що наразі не може відповісти на питання щодо участі в національній першості.

Нагадаємо, чемпіонат України з біатлону відбудеться з 25 по 31 березня в Буковелі на Івано-Франківщині. У змагальній програмі буде чотири дисципліни – спринт, масстарт, а також змішана та класичні естафети.

У минулорічному березневому чемпіонаті України 2025 Дмитро Підручний та Віталій Мандзин здобули золоті нагороди у складі естафетної команди Тернопільської області. Крім того, Мандзин також виграв "срібло" в масстарті.

Нагадаємо, національні змагання вже другий рік поспіль будуть наживо транслюватись на телебаченні.

Зараз біатлоністи перебувають в норвезькому Голменколені, де починаючи з 19 березня стартує останній етап Кубку світу з біатлону.

