Я розбитий: лідер збірної Італії достроково завершив сезон після операції на серці
Томаззо Джакомель
Getty Images
Зірковий італійський біатлоніст Томмазо Джакомель достроково завершив сезон після операції на серці.
Про це він повідомив на своїй сторінці в Instagram.
"Мій сезон завершено. Я розбитий", – написав біатлоніст.
Раніше повідомлялося, що він точно пропустить сьомий етап Кубку світу в фінському Контіолахті (5 – 8 березня), а от його виступи в Отепя (12 – 15 березня) та Осло (19 – 22 березня) були під питанням.
Як відомо, після сходу з масстарту на Олімпіаді-2026 Джакомель пройшов ряд обстежень у Мілані, у нього виявили порушення електропровідності в передсердях. Спортсмену успішно провели абляцію.
Томмазо випишуть із лікарні в четвер, 26 лютого.
На даний момент Джакомель посідає 2 місце в загальному заліку Кубку світу, відстаючи на 37 очок від Еріка Перро.