Я розбитий: лідер збірної Італії достроково завершив сезон після операції на серці

Зірковий італійський біатлоніст Томмазо Джакомель достроково завершив сезон після операції на серці.

Про це він повідомив на своїй сторінці в Instagram.

"Мій сезон завершено. Я розбитий", – написав біатлоніст.

Раніше повідомлялося, що він точно пропустить сьомий етап Кубку світу в фінському Контіолахті (5 – 8 березня), а от його виступи в Отепя (12 – 15 березня) та Осло (19 – 22 березня) були під питанням.

Як відомо, після сходу з масстарту на Олімпіаді-2026 Джакомель пройшов ряд обстежень у Мілані, у нього виявили порушення електропровідності в передсердях. Спортсмену успішно провели абляцію.

Томмазо випишуть із лікарні в четвер, 26 лютого.

На даний момент Джакомель посідає 2 місце в загальному заліку Кубку світу, відстаючи на 37 очок від Еріка Перро.