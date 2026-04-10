Дворазовий олімпійський чемпіон з лижних гонок висунув ультиматум збірній Норвегії з біатлону

Айнар Хедегарт вимагає для себе гарантованого місця в складі збірної Норвегії з біатлону на наступний сезон.

Про це повідомляє VG.

Хедегарт, який у 2023 році став чемпіоном світу серед юніорів з біатлону, минулий сезон провів у лижних гонках, завоювавши два золота Олімпіади-2026 – в естафеті та командному спринті. Після цього перед ним постало питання щодо того, в якому виді спорту продовжувати кар'єру.

У п'ятницю, 10 квітня, Хедегарт завоював срібло чемпіонату Норвегії з біатлону в спринті. Попри 3 промахи, він програв усього 13 секунд Йоганнесу Дале-Шевдалю, який пройшов обидва вогневі рубежі число.

Після гонки Хедегарт висунув ультиматум: він повернеться у біатлон, якщо отримає гарантоване місце в складі збірної Норвегії на наступний сезон.

"Моя пропозиція така: федерації біатлону варто відійти від усіх встановлених правил, зробити виняток і взяти мене сьомим спортсменом. Я знаю, що це була б безпрограшна ситуація для всіх. Я оберу біатлон, якщо потраплю до основної збірної. Якщо ні – залишуся в лижних гонках. І тоді це будуть лижі до кінця кар'єри. Я так для себе вирішив. Шляху назад не буде", – заявив 24-річний норвежець.

За кар'єру Хедегарт провів лише 2 гонки на біатлонному Кубку світу: 28 і 40 місця в спринті та переслідуванні відповідно на Кубку світу-2022/23 у Голменколлені.