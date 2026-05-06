Зіркова чеська біатлоністка передумала змінювати вид спорту

Біатлоністка Тереза Вінкларкова не залишить цей вид спорту заради лижних гонок. Вона потрапила до збірної "А" своєї країни з біатлону.

Про це пише Sport.de.

Всього кілька тижнів тому Тереза ​​Вінкларкова не залишала жодних сумнівів у тому, що її кар'єра біатлоністки завершена.

"Завершити кар'єру на піку форми – це правильне рішення", – сказала вона в інтерв'ю "bezky.net" у середині березня.

Водночас 27-річна спортсменка оголосила про перехід до лижних гонок, де планувала брати участь у змаганнях на довгі дистанції взимку 2026/27 року.

Спортивний директор збірної Чехії Ондржей Рибарж заявив, що Вінкларковій дозволять тренуватися з молодіжною командою для підготовки до майбутнього сезону. Він додав: "Ми очікуємо, що вона повернеться до основної команди взимку".

На Олімпійських іграх вона фінішувала одинадцятою в індивідуальній гонці та п'ятою в естафеті у складі збірної.

Нагадаємо, відомий німецький біатлоніст Ерік Лессер розпочав тренерську кар'єру.