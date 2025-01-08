Чалик дебютує, Петренко та Ганна Еберг повертаються. Прев’ю етапу Кубку світу в Обергофі

Великий біатлон повертається в наші життя після різдвяно-новорічної перерви! Місце зустрічі майже незмінне – Обергоф, Німеччина! Тут переповнені вболівальниками місткі трибуни, опади, дуже непередбачувана, часто штормова погода. Але ми, як завжди, в очікуванні "шторму" на трасі. І, звісно, зі сподіваннями, що німецькі вітри "надують" позитиву для українського біатлону.

В Обергофі побачимо нові та нові-старі обличчя у складі українських команд. Знову відчуємо дух естафетних змагань! Окрім спринтів та гонок переслідування, у програмі четвертого етапу, який пройде з 9 по 12 січня, заплановані класична та одиночна змішані естафети. Загалом, Німеччина житиме біатлоном у ці дні на повну – паралельно в Арбері стартує Кубок IBU.

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Дебют Чалик та повернення Петренко

У контексті нових облич передусім акцентуємось на жіночій команді. В її складі з’явилися призерка чемпіонату світу 2017 Ірина Петренко та дебютантка Кубку світу – Дарина Чалик. Наприкінці грудня дівчата разом виграли змішану естафету у складі команди Чернігівської області на чемпіонаті України. Хоча й розуміємо, що це ще не показник сили, а радше загальної готовності до більш серйозних стартів та моральна підготовка до великих змагань.

Дарина Чалик та Ірина Петренко у складі команди Чернігівської області на чемпіонаті України 2024 Фото Валентини Цербе-Несіної

В інтерв’ю "Чемпіону" Петренко казала, що потребує більше часу для відновлення після літньої травми, тому й повернення до головної команди відбувалось плавно через старти на Кубку IBU. Функціонально Ірина додавала, класної стрільби не розтратила. Але "тієї" Петренко ми поки що, скоріш за все, ще не побачимо. Суперспринтеркою Ірина не була навіть у ті часи, коли виступала під прізвищем Варвинець. А от надійність, стабільність та характер – це про неї. Хоча за час кар’єри 32-річна біатлоністка й натерпілась від травм. Ірина дуже потрібна команді, особливо в естафетах. І про це неодноразово казав головний тренер Микола Зоц, який знає біатлоністку ледь не з пелюшок.

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Дарина Чалик – одна з тих кому дають шанс зачепитись за команду, яка поступово йде до омолодження. І якщо Олександра Меркушина та Олена Городна за віком ще юніорки, то Дарині вже 23 роки. Спочатку планувалося, що Чалик виступить на зимовій Універсіаді-2025 у Турині (13 – 27 січня). Але плани змінилися, і біатлоністка отримає шанс вперше в кар’єрі виступити на Кубку світу. Натомість на студентські перегони їде Меркушина-молодша.

Дарина Чалик розпочала поточний сезон на Кубку IBU, посідає там 37 місце у загальному заліку. Найкращий результат в особистих гонках – 9 місце у спринті в австрійському Обертілліаху.

Дарина Чалик Фото Валентини Цербе-Несіної

У минулому сезоні Чалик здобула бронзу в змішаній естафеті на юніорському чемпіонаті Європи. Медаль завоювала разом зі Степаном Кінашем, Віталієм Мандзиним та Меркушиною-молодшою. Двоє останніх вже виступають на Кубку світу. Там міг бути й Кінаш, але він переніс операцію на серці, а тому ще не готовий. Тож Дарині саме час чіплятись за основу, хоча є й чимало прикладів, коли вистрілити вдається і пізніше. В будь-якому разі, подивитись на Чалик у горнилі великого біатлону буде вкрай цікаво.

Стабільна Дмитренко та прима Джима

В обоймі, звісно, залишаються лідерки команди – такими нині є Христина Дмитренко та Юлія Джима. Остання взагалі видала прекрасний етап в Ансі. Четверте місце у спринті та восьме в гонці переслідування вселили надію на повернення олімпійської чемпіонки Сочі-2014 до хорошої форми. Усвідомлюємо, що вік вже не той, пік позаду. Але класні гонки ще попереду. В Обергоф Юлія приїхала на 18-й позиції світового рейтингу. І це дуже непогано.

Христина Дмитренко наразі замикає топ-30 "тоталу". На попередньому етапі була 21-ю у спринті, 17-ю в переслідуванні. Кваліфікувалась до елітного масстарту, але не вийшла на гонку через застуду. Христина протягом першої частини сезону демонструвала стабільність – це дуже важливо.

Думки Тараса про велику трасу

У чоловічій команді також є пертурбації. Шанс отримав Тарас Лесюк, який замінив Артема Тищенка. За результатами Лесюк був кращим серед українців на етапах Кубку IBU. Хоча й зірок з неба там особливо не хапав.

Тарас Лесюк Getty Images

"Чесно, з першого етапу чекав на виклик до основної збірної. Якось не виходило після першого етапу, але я не засмучувався — на Кубку IBU теж можна себе проявити, пробігти більше гонок і здобути більше досвіду. Я зрадів виклику до першої команди й налаштовуюся далі", – раніше сказав біатлоніст у коментарі Суспільному.

Тарасу буде важко, хоча досвід виступів у топ-біатлоні хлопець має, і про якийсь "мандраж" точно не йдеться.

Опора нинішньої команди – сплав зіркового досвіду, перспективної молоді та надійних хлопців – Дмитро Підручний, Віталій Мандзин та Антон Дудченко. Також у складі Богдан Цимбал, але в нього поки що "не йде".

Підручний важкувато почав минулий етап. Але після 40-ї позиції у спринті зміг відіграти аж 22 пункти й фінішував 18-м. Пробився до масстарту і там був 12-м. Дещо зіпсувала хорошу кінцівку року Різдвяна гонка – у Дмитра не йшла стрільба, через що не вдалося поборотися за п'єдестал за підсумками фіналу престижних комерційних перегонів. Але це не має позначитись на виступах в офіційних залікових змаганнях. Підручний не з тих, хто впадає у відчай після невдач. Перед етапом біатлоніст провів час із сім’єю, а це завжди заряд!

Дмитро Підручний Getty Images

Віталій Мандзин в Ансі не випадав за межі топ-25. І це теж про хорошу стабільність. Під час паузи він заїжджав додому, зарядився енергією в родинному колі й також налаштовується на таке ж стабільне проходження наступної частини довгого сезону. Хоча, тут можуть виникнути питання. Питання в тому, чи готовий Мандзин тягнути лямку протягом довгого часу.

Антон Дудченко на попередньому етапі вдруге показав найкращий результат сезону – 12 місце у спринті. В переслідуванні він не втримався у топ-20, але зумів відібратися до масстарту, в якому через застуду не стартував. Але Дудченко демонструє, як він додає.

Тішить, що три вищеперераховані біатлоністи йдуть у топ-25 світового рейтингу! Та й, загалом у Кубку націй обидві наші команди теж на пристойних позиціях. Чоловіки – п’яті, жінки – шості. Це обнадійливо в контексті кількості стартових квот на наступний сезон.

Кого в "одиночку"?

В Обергофі вдруге в цьому сезоні будуть змішані естафети. В Контіолахті у змішаній українці фінішували шостими. В сингл-міксті Олена Городна та Артем Тищенко були восьмими.

Скоріш за все, жіночу частину "сингла" довірять вже обкатаній у цій дисципліні Городній, а хто складе пару – тут вгадати важко. Можливо, Підручний, аби перекреслити негатив від Різдвяної гонки, яка за форматом майже ідентична. Але і Дудченко, і Мандзин ідеально підходять під цей формат. Саме в цій гонці основна боротьба йде на стрільбищі, кола короткі, тож відіграватися особливо й немає де. А Дудченко та Мандзин входять до топ-5 стрільців цього сезону! Тому питання щодо складу – відкрите. Головне, що в тренерського штабу є з кого обирати.

Віталій Мандзин Getty Images

В Обергоф – без кількох зірок

Тріумфаторка минулого сезону Кубку світу Ліза Віттоцці досі лікує спину й повністю пропустить поточний сезон. Відсутність зіркової італійки означає, що Великий кришталевий глобус матиме іншу володарку.

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Не побачимо в Обергофі французьку біатлоністку Софі Шово. Її замінила лідерка загального заліку Кубку IBU, Пола Боте. До речі, Шово торік в спринті була третьою саме в Обергофі, і це був один з двох її "подіумів" в особистих гонках. Але, що вдієш – конкуренція у французькій команді "викошує" навіть таких дівчат. В топ-10 загального заліку зараз чотири представниці Франції… Завершила кар’єру Хло Шевальє, але навряд чи це вагома кадрова втрата для команди.

Вже й кортіло написати про повернення польки Моніки Гойніш-Старенги, яка два роки була в декреті. Але вона поки що у складі команди на етап Кубку IBU в Арбері. Лідерка чеської команди Маркета Давидова, яка пропускала попередній етап через проблеми зі спиною поки що повернення не анонсувала.

Зате повертається на Кубок світу Ганна Еберг, яка невдало розпочала поточний сезон. Вона замінить у складі збірної Швеції Йоханну Скоттхайм.

Ганна Еберг Getty Images

У чоловічих перегонах не побачимо титулованого норвежця Ветле Крістіансена, його "відсіяли" через найнижчі результати в команді на минулому етапі. Нам би їхні проблеми…

Історія виступів українців

У минулому сезоні в Обергофі Анастасія Меркушина з точною стрільбою була 27-ю в спринті, Віталій Мандзин – найкращим з українців у цій дисципліні – 31 позиція.

У гонці переслідування Меркушина пройшла без хиб всі чотири стрільби, але не суттєво покращила свій результат – 24-та на фініші. Дівчата були сьомими в естафеті (Городна, Джима, Меркушина, Дмитренко) А чоловіки не потрапили до чільної десятки.

На чемпіонаті світу 2023 в Обергофі Дмитро Підруний був 5-м у спринті та 8-м в переслідуванні. На тій же першості 12-м в індивідуальній гонці був Артем Тищенко, який після невдалих стартів на Кубку світу відправляється є на Кубку IBU.

Натомість Артему та українським вболівальникам є про що згадати в Обергофі! В передвоєнному сезоні 2021/2022 в одиночній змішаній естафеті Україна здобула бронзу! І саме дует Артем Тищенко/Дар’я Блашко – автори нашої останньої нагороди в Обергофі. А якщо взяти до уваги, що першою тоді була дискваліфікована нині Росія, то можемо приміряти на себе і срібло.

Якщо ж далі копнути історію, то згадаємо і золото сезону 2012/2013, коли українки виграли естафету (Юлія Джима, Валя Семеренко, Олена Підгрушна, Віта Семеренко). Але ж то були інші часи й пам’ятаємо як ці ж дівчата виграли олімпійське золото Сочі-2014.

Юлія Джима, Валентина Семеренко, Олена Підгрушна та Віта Семеренко Getty Images

До речі, обергофський тріумф українок ще може пам’ятати Доротея Вірер, єдина з тогочасної італійської команди, яка виступить й зараз.

Погода на межі негоди

У 2016-му один з етапів Кубку світу перенесли з Обергофу через аномальне тепло та відсутність снігу. Відтоді клімат вистигати й не думав тож для штучного засніження там створили великі запаси води, придбали численні установки для штучного снігу. Але трасу та стадіон в глибині тюрінгського лісу це не рятує від вітрів та хурделиць.

biathlon-oberhof.com

Причому варіацій тут дуже багато – дощ зі снігом, просто дощ, просто сильний вітер – екстрим ще той! Коли, наприклад, вітер без снігу, згадують біатлоністи, він підіймає з лісу шишки, хвою та різне сміття і несе все це на трасу. І це великий виклик для сервіс-бригад та для самих атлетів. А ще ж є круті повороти, які треба проходити за всіх цих природних катаклізмів. Тому падіння в Обергофі – річ буденна.

Підготовка трибун в Обергофі

Прогноз погоди на перший змагальний день: вітер, дощ та сніг. І ми в очікуванні справжнього видовища. Хоча, кого-кого, а українців вже й залякати чимось важко…