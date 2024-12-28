Норвежці виграли Різдвяну гонку 2024, Джима та Підручний – поза призами

У суботу, 28 грудня в німецькому Гельзенкірхені відбулася традиційна Різдвяна гонка. Україну в ній представили Юлія Джима та Дмитро Підручний.

Тріумфаторами шоу-перегонів стали норвежці Кароліне Кноттен та Стурла Легрейд, які спершу виграли конкурс стрільців та масстарт, а потім не залишили суперникам шансів і в персьюті.

За цю перемогу Кноттен та Легрейд отримають 36 тисяч євро, що є рекордними призовими за понад 20 років історії змагань.

Українці Джима та Підручний посіли третє місце в масстарті, а в персьюті не змогли втриматись у трійці призерів, відкотившись після шести штрафних кіл на підсумкову сьому позицію.

Різдвяна гонка 2024. Персьют

1. Норвегія | Кароліне-Оффіґстад Кноттен / Стурла Легрейд (1) 33:56,7

2. Німеччина | Анна Вайдель / Юстус Штрелов (5) +30,4

3. Німеччина | Франциска Пройсс / Філіпп Наврат (4) +33,1

4. Бельгія | Лотте Лі / Флоран Клод (1) +34,8

5. Швеція | Анна Маґнуссон / Єспер Нелін (3) +36,1

6. Франція | Жюлья Сімон / Фаб'єн Клод (11) +1:56,3

7. Україна | Юлія Джима / Дмитро Підручний (6) +2:07,7

8. Словенія| Полона Клеменчіч / Яков Фак (7) +2:10,5

9. Чехія | Джессіка Їслова / Міхал Крчмарж (6) +2:14,3

10. Латвія | Байба Бендіка / Андрейс Расторґуєвс (8) +2:37,1

Результати Різдвяної гонки 2024

Додамо, що Підручний також став третім у конкурсі стрільців, де жінки та чоловіки змагалися разом. Програв Дмитро лише Кноттен та Легрейду.

Французи Жюлія Сімон та Фаб'єн Клод, які вигравали Різдвяну гонку у 2022 та 2023 роках, не змогли знову захистити титул. Цього разу в них через проблеми зі зламаною лижею на останньому колі лише шосте місце.