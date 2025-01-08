Чинна володарка Кубку світу пропустить весь поточний сезон

Зіркова італійська біатлоністка Ліза Віттоцці пропустить весь поточний сезон.

Про це повідомляє пресслужба Федерації зимових видів спорту Італії.

Спортсменка пропустила стартову частину поточного сезону через проблеми зі спиною. Раніше її повернення планувалося на п’ятий етап Кубку світу в німецькому Рупольдингу. Проте тепер Віттоцці ухвалила пропустити весь поточний сезон, щоби не ризикувати здоров’ям перед домашньою Олімпіадою 2026 року.

"Перед стартом сезону я була сповнена ентузіазму виступати на найвищому рівні. Проте, на жаль, у дуже делікатний момент підготовки виникла проблема, яка вимусила мене зупинитися.

Коли я відновила тренування високої інтенсивності, моя фізика не витримала навантажень, навіть незначних. Тому ми вирішили не форсувати моє повернення, щоби уникнути інших проблем і не наражати на ризик наступні місяці тренувань, поставивши собі за ціль підготовку до Олімпіади 2026 року", – пояснила своє рішення 29-річна італійка.