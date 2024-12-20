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Найкращий виступ за 3,5 роки: Джима зупинилася за крок від медалі у спринті в Ансі

Денис Шаховець — 20 грудня 2024, 16:34
Найкращий виступ за 3,5 роки: Джима зупинилася за крок від медалі у спринті в Ансі
Юлія Джима
Getty Images

У п'ятницю, 20 грудня, в межах третього етапу Кубку світу з біатлону у французькому Ансі відбувся жіночий спринт.

Лідерка збірної України Юлія Джима закрила всі 10 мішеней та фінішувала з четвертим результатом, програвши бронзовій призерці Анамарії Лампич менше ніж 6 секунд.

Для 34-річної українки це найкращий виступ за останні 3,5 роки. 6 березня 2021-го Джима стала срібною призеркою спринту на етапі Кубку світу в чеському Нове-Место.

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Христина Дмитренко з одним промахом посіла 21 місце, а Олександра Меркушина завдяки ідеальній роботі на вогневих рубежах хоч і залишилася без залікових балів, проте пройшла відбір у персьют.

Анна Кривонос та дебютантка на рівні Кубку світу Лілія Стеблина не змогли кваліфікуватися до переслідування, а тому достроково завершили для себе змагальний 2024 рік.

Першу в сезоні перемогу на радість місцевої публіки здобула титулована француженка Жюстін Бреза-Буше. На другий щабель п'єдесталу пошани піднялася німкеня Франциска Пройс.

Словенка Анамарія Лампич вперше в біатлонній кар'єрі піднялася на п'єдестал пошани. Раніше вона виступала в лижних гонках, де здобула загалом 5 перемог у спринтах.

Кубок світу. Ансі. Жіночий спринт

  • 1. Жустін Бреза-Буше (0+1) 21:19,2
  • 2. Франциска Пройсс (0+0) +1.4
  • 3. Анамарія Лампіч (0+2) +13.7
  • 4. Юлія Джима (0+0) +19.1
  • ...
  • 21. Христина Дмитренко (0+1) +1.06.7
  • 48. Олександра Меркушина (0+0) +1:55,5
  • 62. Анна Кривонос  (1+1) +2:33,4
  • 77. Лілія Стеблина  (0+3) +3:18,4
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Зазначимо, що цей результат Джими – найкращий для жіночої біатлонної збірної від початку повномасштабного воєнного вторгнення Росії в Україну.

Раніше в поточному сезоні 21-річний українець Віталій Мандзин посів четверте місце в короткій індивідуальній гонці у фінському Контіолахті.

Далі у програмі етапу Кубку світу в Ансі гонки переслідування, які відбудуться у суботу, 21 грудня.

Ансі Юлія Джима Анна Кривонос Кубок світу з біатлону Христина Дмитренко Олександра Меркушина текстова трансляція Лілія Стеблина

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