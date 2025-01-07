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Повернення Еберг. Став відомий склад збірної Швеції на етап Кубку світу в Обергофі

Олег Дідух — 7 січня 2025, 14:32
Повернення Еберг. Став відомий склад збірної Швеції на етап Кубку світу в Обергофі
Ганна Еберг
instagram.com/hannaaoberg

Тренерський штаб збірної Швеції з біатлону визначився зі складом на четвертий етап Кубку світу в німецькому Обергофі.

Про це повідомляє Пресслужба Федерації біатлону Швеції.

До Німеччини відправляться 11 спортсменів – 5 чоловіків і 6 жінок.

Склад збірної Швеції на етап Кубку світу в Обергофі:

Чоловіки: Віктор Брандт, Єспер Нелін, Малте Стефанссон, Мартін Понсілуома, Себастьян Самуельссон

Жінки: Анна Магнуссон, Анна-Карін Хайденберг, Ганна Еберг, Ельвіра Еберг, Елла Халварссон, Сара Андерссон

Порівняно з попереднім етапом у французькому Ансі у складі одна зміна: з основи випала Йоханна Скоттхайм, повертається на Кубок світу зіркова Ганна Еберг, яка невдало розпочала поточний сезон.

Етап у Обергофі пройде з 9 до 12 січня. У програмі заплановані спринти, гонки переслідування та змішані естафети.

Раніше повідомлялося про те, що етап у Обергофі пропустить Маркета Давідова.

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