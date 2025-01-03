Визначився склад збірної України на етап Кубку світу в Обергофі

Визначився склад чоловічої та жіночої збірної України на четвертий етап Кубку світу-2024/25, який пройде в Обергофі, Німеччина.

Про це повідомляє Біатлон Україна.

Чоловіки: Віталій Мандзин, Дмитро Підручний, Антон Дудченко, Тарас Лесюк та Богдан Цимбал.

Жінки: Юлія Джима, Христина Дмитренко, Анна Кривонос, Олена Городна, Ірина Петренко та Дарина Чалик.

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Зазначимо, Чемпіон повідомляв, що Ірина Петренко та Дарина Чалик відправились в Обергоф із Чернігова, щоб приєднатися до збірної.

Петренко повернулася після травми ноги. Для Чалик це дебютний етап Кубку світу. Нагадаємо, Микола Зоц анонсував повернення Петренко до основного складу саме на етапі в Обергофі.

Натомість 23-річна Чалик на Кубку світу ще не виступала. На Кубку IBU в поточному сезоні найкращий її результат – 9-те місце у спринті в Обертілліаху.

У змішаній естафеті Петренко та Чалик виграли золото чемпіонату України, який наприкінці грудня минулого року відбувся у Західному реабілітаційно-спортивному центрі в селищі Яворів на Львівщині.

Розташування збірної покинули Олександра Меркушина та Лілія Стеблина. Вони пропустять етап, щоб сконцентруватися на підготовці до Універсіади, яка стартує 14 грудня.

Тарас Лесюк отримав виклик до головної чоловічої збірної через вдалі виступи на Кубку IBU. Він замінить досвідченого Артема Тищенко.