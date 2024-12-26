Сестра Мандзина: Тато пише мотиваційні цитати, а я шлю Віталіку теплі повідомлення

Вже відомий 21-річний український біатлоніст з Тернопільщини Віталій Мандзин в одному зі своїх дописів після етапу Кубку світу в Гохфільцені написав теплі слова подяки сестрі, відзначивши її дуже важливу підтримку.

"Чемпіон" розшукав сестру атлета, Мар’яну, аби дізнатися більше про родину Мандзинів та самого біатлоніста. Тривожити спортсмена коли в того щодня гонки, тренування, переїзди – не завжди доречно.

Тож до вашої уваги наша розмова з Мар’яною Мандзин: про їхню сім’ю, про характер брата та про те, що привело в біатлон хлопця, який вже має в активі сезону 4-те місце на етапі Кубку світу, двічі стартував в елітному масстарті та перебуває на 20-му рядку світового рейтингу.

– Мар’яно, ти молодша чи старша сестра Віталія? Я так розумію, ти в Австрії проживаєш?

– Саме так, я навчалася в Австрії на магістратурі, а зараз працюю у Відні. Нас двоє в сімʼї, а я старша від Віталіка лише на півтора року. Ми провели все дитинство разом, зростали разом.

– Чи вперше приїхала підтримати брата на великих змаганнях?

– Так, вперше була на етапі Кубку світу з біатлону та вперше підтримувала Віталіка наживо на змаганнях такого рівня. Півтора року тому я приїжджала до брата літом, коли вони тренувалися в Рамзау в Австрії, ми провели день разом.

– Як саме підтримувала Віталія – з трибуни чи на трасі? Чи вдалося познайомитися з кимось з топбіатлоністів? Можливо, на зіркове "селфі" розжилась?

– Перші два дні у Гохфільцені я підтримувала Віталіка на трасі, а на третій гонці була на трибуні. Неймовірна атмосфера! Я кожної гонки дуже пишаюся Віталіком і радію за нього, він великий молодець.

У Гохфільцені я познайомилася з українською командою (спортсмени, тренери, сервіс бригада). Була кожного дня в готелі з Віталіком та ближче познайомилася з Дімою Підручним, вони жили разом з братом.

Було круто побачити наживо спортсменів з інших країн. Сфотографуватися змогла з одним біатлоністом – Ендре Стрьомсгаймом. Діма Підручний зараз розігрує за донат його "біб" на своїх сторінках в соцмережах. Принагідно запрошую долучитись.

– А з ким ти ще знайома з українських біатлоністів чи біатлоністок?

– Оскільки я була у біатлоні раніше, то знаю ще тих, з ким разом тренувалися та змагалися. Зі спортсменів та спортсменок, що бігають зараз, знайома ближче з Дімою Підручним, Олександрою Меркушиною, Лілею Стеблиною.

– Чому брат вирішив тобі так особливо подякувати в соцмережах?

– У нас дуже близькі стосунки з братом, ми розмовляємо телефоном практично щодня та постійно підтримуємо один одного. Я дуже ціную його підтримку, думаю він цінує мою також, тому і вирішив так подякувати.

– Віталій Мандзин – спортсмен міжнародного рівня. А в Мар’яни Мандзин зі спортом як склалось?

– Займалася біатлоном десь 5 років, коли навчалася в школі. Віталік приходив до нас на тренування, його дуже зацікавило, і він якось також захотів спробувати. І тоді декілька років ми навіть тренувалися разом, їздили на збори та брали участь у змаганнях в Україні.

Я залишила біатлон, коли переїхала вчитися закордон, після закінчення школи. Зараз регулярно відвідую різні групові тренування з йоги, пілатесу, стретчингу. Недавно почала активніше займатися бігом. Також полюбляю кататися на гірських лижах. Але слідкую активно лише за біатлоном.

Мар'яна Мандзин

– Загалом, сім’я у вас спортивна?

– Вважаю, що досить таки спортивна. Батьки з дитинства "прививали" нам любов до спорту та всіляко заохочували до нього. Саме батьки в досить ранньому віці поставили нас на гірські лижі, потім ми кожної зими їздили в Буковель кататися на лижах. Влітку ми також часто були в Карпатах, ходили в походи у горах.

Віталік в дитинстві займався айкідо, потім пішов у біатлон. Я також займалася танцями до біатлону. Ми постійно були зайняті чимось корисним після школи. За це велика подяка нашим батькам.

Віталій Мандзин у дитинстві

– Чи відчуває ваша сім'я зараз підвищення уваги? Про Мандзина пишуть і говорять багато…

– Віталік, думаю, що відчув підвищення уваги у свій бік, його підтримують дуже багато людей в соцмережах. Багато знайомих писали також мені та батькам слова підтримки.

– А в тебе є якісь свої слова підтримки, які ти кажеш брату перед гонкою чи після неї?

– Перед кожною гонкою ми з батьками пишемо Віталіку слова підтримки, тато останнім часом полюбляє писати ще мотиваційні цитати. Я завжди кажу брату, що він неймовірно великий молодець, яким би не був результат.

Родина Мандзинів

– Брат має риси характеру, які його вирізняють та допомагають у житті?

– Я насправді часто захоплююся характером Віталіка, часто хочу перейняти в нього деякі якості. Мені здається, що він не на свої роки мудрий. Він дуже розважливий, та завжди чітко знає чого хоче. Віталік також харизматичний та наполегливий.

– Члени вашої родини сильно переживають коли дивляться гонки за участі Віталія?

– Напевне, ми з мамою переживаємо завжди найбільше. Я часто телефоную батькам під час гонки, якщо є можливість, та ми обговорюємо разом. Зразу після фінішу ми пишемо Віталіку теплі повідомлення.

Взагалі, побачивши багато зсередини та чуючи розповіді Віталіка, вважаю, що професійний спорт, особливо біатлон, це дуже складна праця, фізична та ментальна. Тому я дуже захоплююся моїм братом та іншими біатлоністами та біатлоністками. Бажаю їм усім великих успіхів, чистої стрільби та швидких лиж!

Усі фото – архів Мар'яни Мандзин