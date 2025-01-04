Відома французька біатлоністка завершила кар'єру у 29 років

Біатлоністка збірної Франції Хло Шевальє ухвалила рішення про закінчення професійної кар'єри.

29-річна спортсменка щемливо попрощалася з уболівальниками в пості у своєму Instagram.

"На шляху до 2025 року... і до нового життя. Прийшов час перегорнути сторінку біатлону. Я прожила цю виняткову пригоду на 1000%: зі злетами та падіннями, з періодами сумнівів та інтенсивної радості, з пам'ятними зустрічами та незабутніми моментами. Дякую всім, хто допомагав мені, супроводжував мене, слідував за мною, підтримував, підбадьорював на цьому шляху", – написала Шевальє.

Головним особистим успіхом Хло Шевальє є срібна медаль на етапі Кубку світу в італійському Антгольці у 2023 році. Також вона тричі вигравала естафетні гонки у складі жіночої збірної Франції.

На чемпіонатах світу серед дорослих Хло, яка є молодшою сестрою триразової призерки Олімпійських ігор Анаїс Шевальє-Буше, медалей не вигравала, проте в її активі є дві золоті нагороди чемпіонату Європи 2018 року.