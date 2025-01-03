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Обергоф-2025. Розклад четвертого етапу Кубка світу

Денис Шаховець — 3 січня 2025, 17:45
Обергоф-2025. Розклад четвертого етапу Кубка світу
Getty Images

З 9 по 11 січня 2025 року в німецькому Обергофі відбудеться четвертий етап Кубку світу з біатлону передолімпійського сезону-2024/25.

У програмі етапу заплановані спринти та гонки переслідування серед чоловіків і жінок, а також одиночна та класична змішані естафети.

Розклад етапу Кубку світу в Обергофі

  • 09.01.2025 | 15:20 | Спринт, жінки
  • 10.01.2025 | 15:20 | Спринт, чоловіки
  • 11.01.2025 | 13:30 | Переслідування, жінки
  • 11.01.2025 | 15:45 | Переслідування, чоловіки
  • 12.01.2025 | 13:20 | Змішана естафета
  • 12.01.2025 | 15:30 | Сингл-мікст

В Україні офіційним транслятором біатлону є Суспільне мовлення. Усі гонки у прямому етері покажуть телеканал "Суспільне Спорт" та регіональні канали Суспільного.

"Чемпіон" проведе текстові онлайн-трансляції усіх гонок четвертого етапу Кубку світу.

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Чоловіча гонка переслідування: Де дивитися онлайн п’ятий етап Кубку світу з біатлону
Одиночна змішана естафета: Де дивитися онлайн п’ятий етап Кубку світу з біатлону

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