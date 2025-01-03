Обергоф-2025. Розклад четвертого етапу Кубка світу

З 9 по 11 січня 2025 року в німецькому Обергофі відбудеться четвертий етап Кубку світу з біатлону передолімпійського сезону-2024/25.

У програмі етапу заплановані спринти та гонки переслідування серед чоловіків і жінок, а також одиночна та класична змішані естафети.

Розклад етапу Кубку світу в Обергофі

09.01.2025 | 15:20 | Спринт, жінки

10.01.2025 | 15:20 | Спринт, чоловіки

11.01.2025 | 13:30 | Переслідування, жінки

11.01.2025 | 15:45 | Переслідування, чоловіки

12.01.2025 | 13:20 | Змішана естафета

12.01.2025 | 15:30 | Сингл-мікст

В Україні офіційним транслятором біатлону є Суспільне мовлення. Усі гонки у прямому етері покажуть телеканал "Суспільне Спорт" та регіональні канали Суспільного.

"Чемпіон" проведе текстові онлайн-трансляції усіх гонок четвертого етапу Кубку світу.