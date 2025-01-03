Обергоф-2025. Розклад четвертого етапу Кубка світу
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З 9 по 11 січня 2025 року в німецькому Обергофі відбудеться четвертий етап Кубку світу з біатлону передолімпійського сезону-2024/25.
У програмі етапу заплановані спринти та гонки переслідування серед чоловіків і жінок, а також одиночна та класична змішані естафети.
Розклад етапу Кубку світу в Обергофі
- 09.01.2025 | 15:20 | Спринт, жінки
- 10.01.2025 | 15:20 | Спринт, чоловіки
- 11.01.2025 | 13:30 | Переслідування, жінки
- 11.01.2025 | 15:45 | Переслідування, чоловіки
- 12.01.2025 | 13:20 | Змішана естафета
- 12.01.2025 | 15:30 | Сингл-мікст
В Україні офіційним транслятором біатлону є Суспільне мовлення. Усі гонки у прямому етері покажуть телеканал "Суспільне Спорт" та регіональні канали Суспільного.
"Чемпіон" проведе текстові онлайн-трансляції усіх гонок четвертого етапу Кубку світу.