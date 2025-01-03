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Відома польська біатлоністка повернеться до змагань після майже трирічної перерви

Олег Дідух — 3 січня 2025, 18:34
Відома польська біатлоністка повернеться до змагань після майже трирічної перерви
Моніка Хойніш-Старега
Getty Images

Моніка Хойніш-Старега увійшла до складу збірної Польщі на етап Кубку IBU в німецькому Арбері (9 – 12 січня).

Про це повідомляє ресурс Sportowe Fakty.

Склад збірної Польщі на Кубок IBU в Арбері: Моніка Хойніш-Старега, Каміла Чіхонь, Вікторія Цельчинська, Томаш Якєла, Кацпер Гунька, Анджей Нензда-Кубінєц.

Склад на Кубок світу в Обергофі: Наталія Сідоровіч, Каміла Жук, Йоанна Якєла, Анна Мака, Дар'я Гембіцка, Конрад Бадач, Ян Гунька, Марчін Завул та Фабіан Суходольські.

Для Хойніш-Стареги це будуть перші міжнародні старти з березня 2022 року. Після цього 33-річна полька зробила паузу в кар’єрі для народження дитини. Спортсменка поновила тренування у жовтні минулого року.

До складу збірної Хойніш-Старега відібралася завдяки виступам на чемпіонаті Польщі, де Моніка стала 11-ю в спринті та третьою в переслідуванні.

Раніше повідомлялося про те, що Ліза Віттоцці пропустить етап Кубку світу в Обергофі.

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