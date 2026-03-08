Дві українські душі на подіумі: Мастерс привітала Радя з перемогою на Паралімпіаді-2026

Американська параатлетка українського походження Оксана Мастерс привітала Тараса Радя зі здобуттям золотої медалі у спринті у класі сидячи на Паралімпійських іграх 2026 року.

Її слова передає Суспільне Спорт.

Спортсменка зазначила, що дуже рада перемозі українця. Мастерс зізналася: після фінішу бажала побачити на вершині п'єдесталу саме Радя, якщо першим не зможе стати її наречений Аарон Пайк, який у підсумку посів шосте місце.

"Це неймовірно. Дуже рада, що Тарас Радь виграв "золото". Коли перетнула фінішну лінію, то думала, що якщо не мій наречений Аарон, то я б хотіла, щоб на вершині був Тарас. Гадаю, для мене це так особливо, бо саме з України розпочалася моя подорож, все моє життя. Я – українка, тож технічно на подіумі у цьому класі було дві українські душі".

Сама 36-річна Мастерс, яка народилася у Хмельницькому та переїхала до США у 1997 році, вчора, 7 березня, виграла жіночий спринт з часом 21:21,3 без хиб на вогневих рубежах, випередивши американку Кендалл Гретч та німкеню Аню Вікер.

Зі свого боку 26-річний Радь став переможцем чоловічої гонки з результатом 19:55,5, також пройшовши дистанцію без промахів та обійшовши у боротьбі за перше місце двох представників Китаю.

Загалом збірна України має в активі вже шість медалей, адже окрім Радя чемпіонами Паралімпіади-2026 стали Олександр Казік і Олександра Кононова, , "срібло" дісталося Ярославу Решетинському, а "бронзу" здобули Анатолій Ковалевський і Людмила Ляшенко.

