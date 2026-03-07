Українська правда
Олександр Булава — 7 березня 2026, 15:16
Підтренувались за вісім років: Радь – про перемогу в спринті на Паралімпійських іграх 2026
Тарас Радь
REUTERS/Sarah Meyssonnier

Паралімпійським чемпіоном у спринті у класі сидячи Тарас Радь оцінив дебютне "золото" для України на Паралімпіаді-2026.

Його слова передає Суспільне Спорт.

Для нього ця перемога стала другою у кар'єрі та першою за вісім років.

"Це доволі приємно, бо вісім років [минуло]. Дуже задоволений. За ці вісім років підтренувались так добре, можна показувати хороші результати і вигравати на Паралімпійських іграх.

Що сприяло результату? Досвід. Більше гонок, більше вивчаєш своїх суперників і сам навчаєшся. Плюс стрільба, залежить і як ти бігаєш", – сказав Радь.

Це була четверта медаль для українця на Паралімпійських іграх. До цього у нього було "золото" у 2018 році, "бронза" та "срібло" у 2022 році.

Нагадаємо, раніше на Паралімпіаді-2026 американка українського походження Оксана Мастерс виграла золоту медаль у жіночому спринті.

Слідкуйте за текстовою трансляцією першого змагального дня на Паралімпійських іграх 2026.

Паралімпійські ігри Тарас Радь Паралімпіада-2026

Тарас Радь

