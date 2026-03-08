Я очікував, що буду на п'єдесталі: Радь прокоментував здобуття бронзової медалі на Паралімпіаді-2026

Український парабіатлоніст Тарас Радь прокоментував завоювання бронзової нагороди в індивідуальній гонці у класі сидячи серед параатлетів з ураженнями опорно-рухового апарату на Паралімпіаді-2026.

Його слова передає Суспільне Спорт.

Спортсмен зазначив, що гонка була складною через довшу дистанцію та ціну помилки, адже за кожну хибу додавалася одна штрафна хвилина.

"Було трошки важко, бо довша дистанція і плюс за промахи одна хвилина штрафу. Тому треба було бути сконцентрованими ще на стрільбі. На жаль, один промах, але все одно третій. Тому задоволений навіть таким результатом.

З умовами на трасі важко було. Коли ми викатували лижні о дев'ятій ранку, то глянець був, а через півтори години як тільки стартували, то вже каша. А ще треба їхати 12.5 км. Ця гонка непередбачувана: будь-хто може заїхати на подіум. Навіть якщо у спринті останній був, то він може заїхати першим. За промах хвилина штрафу, тож. Але я очікував, що буду на п'єдесталі".

Нагадаємо, напередодні Тарас Радь став паралімпійським чемпіоном у спринті, принісши Україні першу нагороду на цих Іграх.

Наразі у скарбничці збірної України 8 медалей на Паралімпіаді-2026: три "золота, одне "срібло" та чотири "бронзи". Після першого дня наша команда очолювала медальний залік.

