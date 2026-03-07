Збірна України лідирує в медальному заліку: підсумки Паралімпіади за 7 березня

7 березня, у перший змагальний день Паралімпійських Ігор-2026 у Мілані та Кортіні-д'Ампеццо, розігрувалося 12 комплектів нагород. Українці виступали у п'яти фіналах із парабіатлону й змогли здобути шість медалей, три з яких найвищого гатунку.

"Золотий" почин зробив Тарас Радь, який з ідеальною стрільбою тріумфував у спринтерській гонці параатлетів з ураженнями опорно-рухового апарату, клас сидячи. Українець був найшвидшим на трасі й випередив двох представників Китаю, Лю Ментао та Лю Цзисю.

Тарас Радь Getty images

На прикрому четвертому місці фінішував Василь Кравчук, а Олександр Олексик, Павло Баль і Григорій Шимко посіли відповідно, 9, 12 та 15 місця.

Парабіатлон. Чоловіки, спринт, клас Sitting

Тарас Радь (Україна, LW12, 0+0) – 19:55.5 Лю Ментао (Китай, LW12, 0+0) – +9.3 Лю Цзисю (Китай, LW12, 0+0) – +17.6

35-річна Олександра Кононова здобула п'яту для себе золоту паралімпіську медаль, вигравши спринтерську гонку для спортсменок з ураженнями опорно-рухового апарату, клас стоячи. В активі Кононової є біатлонні найвищі нагороди з Паралімпіад-2010 та 2014. Ще два "золота" вона завоювала у Ванкувері в лижних гонках.

Олександра Кононова Getty images

Українка не помилялася на стрільбі, випередивши срібну призерку, канадку Наталі Вілкі, трохи менше, ніж на 5 секунд. "Бронзу" здобула ще одна представниця України, Людмила Ляшенко, незважаючи на один промах.

Парабіатлон. Жінки, спринт, клас Standing

Олександра Кононова (Україна, LW8, 0+0) – 18:41.5 Наталі Вілкі (Канада, LW8, 0+0) – +4.9 Людмила Ляшенко (Україна, LW8, 0+0) – +32.4

Справжнім тріумфом українських чоловіків завершилася спринтерська гонка чоловіків із порушеннями зору. Чемпіоном став Олександр Казік, "срібло" в активі Ярослава Решетинського, "бронза" – у Анатолія Ковалевського. Усі призери чисто відпрацювали на вогневих рубежах.

Getty images

П'яте місце посів ще один українець, Дмитро Суярко. Йому потрапити до числа призерів завадив один промах. Cьома позиція в Максима Мурашковського.

Парабіатлон. Чоловіки, спринт, клас Vision Impaired

Олександр Казік (Україна, NS1, 0+0) – 17:37.7 Ярослав Решетинський (Україна, NS3, 0+0) – +1:02.4 Анатолій Ковалевський (Україна, NS3, 0+0) – +1:06.1

У спринті чоловіків з ураженнями опорно-рухового апарату в класі Standing Григорію Вовчинському забракло миті, щоб піднятися на п'єдестал пошани. Усього 0,2 секунди українець програв німцю Марко Маєру, який у підсумку став третім. Переміг тут китаєць Цай Цзяюнь.

Григорій Вовчинський Getty images

У спринті серед спортсменок із порушеннями зору найкращий результат для українок показала Оксана Шишкова, фінішувавши шостою. Ілона Варковець стала 9-ю, Олександра Даниленко – 11-ю, Романа Лобашева - 12-ю. А перемогла китаянка Юе Ван, якій не завадив навіть один промах.

Відзначимо шосту золоту медаль Паралімпіад американки українського походження Оксани Мастерс. 36-річна спортсменка, яка народилася на Хмельниччині, перемогла у спринті класу сидячи серед спортсменок з ураженнями опорно-рухового апарату.

Медальний залік

Після першого дня змагань збірна України лідирує в неофіційному медальному заліку, маючи у своєму активі шість медалей: три "золота", одне "срібло" та дві "бронзи". Стільки ж нагород, але лише дві найвищого гатунку на рахунку збірної Китаю (2-2-2). Третя позиція в команди Австрії, яка завоювала два "золота".

8 березня, у другий день змагань, на Паралімпіаді розігруватимуться 10 комплектів нагород.