Усі 22 українці кваліфікувалися до фіналів спринту-персьюту Паралімпіади-2026

У п'ятницю, 13 березня, на Паралімпійських іграх 2026 відбулися кваліфікації біатлонних спринтів-персьютів, у яких взяли участь 22 представники України.

Першою завершилася гонка чоловічого спринту-персьюту класу сидячи. У ній змагалися п'ятеро українців: Тарас Радь, Олександр Алексик, Павло Баль, Василь Кравчук, Григорій Шимко.

Найкращий результат серед українців показав Тарас Радь, який посів третє місце з відставанням в 11.8 секунд від лідера. Одразу за ним фінішував Василь Кравчук (четвертий, 22.6 секунд відставання).

Загалом усі п'ять представників України кваліфікувалися до медального фіналу, в якому візьмуть участь 24 спортсмени.

Парабіатлон. Чоловіки. Спринт-персьют. Клас сидячи. Кваліфікація

1. Єрбол Хамітов (Казахстан, 0+0) 8:27.9

2. Лю Цзисюй (Китай, 0+0) +9.8

3. Тарас Радь (Україна, 0+0) +11.8

4. Василь Кравчук (Україна, 0+0) +22.6

...

8. Павло Баль (Україна, 0+0) +35.0

10. Григорій Шимко (Україна, 2+0) +37.8

12. Олександр Алексик (Україна, 1+0) +55.9

Фінал чоловічого спринту-персьюту класу сидячи розпочнеться о 13:45.

Серед жінок у спринті-персьюті класу стоячи взяли участь чотири українки: Ірина Буй, Олександра Кононова, Богдана Конашук, Людмила Ляшенко. До фіналу кваліфікувалися усі наші спортсменки.

Найкращий результат серед "синьо-жовтих" показала Ірина Буй, яка фінішувала на другому місці з відставанням у 5.4 секунд від лідерки гонки.

Парабіатлон. Жінки. Спринт-персьют. Клас стоячи. Кваліфікація

1. Чжао Чжицин (Китай, 0+0) 10:44.3

2. Ірина Буй (Україна, 0+0) +5.4

3. Наталі Вілкі (Канада, 0+0) +10.5

...

5. Олександра Кононова (Україна, 1+1) +27.4

6. Богдана Конашук (Україна, 0+1) +29.9

9. Людмила Ляшенко (Україна, 2+3) +1:03.2

У медальному фіналі, який розпочнеться о 14:10 за київським часом, візьмуть участь 10 спортсменок.

У третій кваліфікації чоловічого спринту-персьюту класу стоячи змагалися 19 парабіатлоністів, в тому числі четверо українців: Сергій Романюк, Григорій Вовчинський, Дмитро Середа, Серафім Драгун.

До фінального раунду відібралися усі українці. Найкращий виступив у кваліфікації Григорій Вовчинський, який з двома промахами посів третє місце.

Парабіатлон. Чоловіки. Спринт-персьют. Клас стоячи. Кваліфікація

1. Марко Маєр (Німеччина, 0+0) 9:53.5

2. Цай Цзяюй (Китай, 1+0) +4.6

3. Григорій Вовчинський (Україна, 2+0) +8.0

...

7. Серафим Драгун (Україна, 0+2) +33.4

10. Сергій Романюк (Україна, 0+1) +52.1

14. Дмитро Середа (Україна, 1+3) +1:30.6

Медальний фінал чоловічого персьюту за участю 18 спортсменів розпочнеться о 14:25.

У четвертій кваліфікації спринту персьюту взяли участь парабіатлоністки з порушенням зору. Серед чотирьох представниць України найкраще виступила Олександра Даниленко, яка посіла 7 місце. До фіналу також відібралися Ілона Варковець (8 місце), Оксана Шишкова (9) та Романа Лобашева (11).

Парабіатлон. Жінки. Спринт-персьют. Клас з порушенням зору. Кваліфікація

1. Каріна Едлінгерова (Чехія, 0+1) 11:47.8

2. Сімона Бубенічкова (Чехія, 1+2) +29.3

3. Леоні Марія Вальтер (Німеччина, 0+1) +31.0

...

7. Олександра Даниленко (Україна, 1+0) +1:13.2

8. Ілона Варковець (Україна, 1+1) +1:26.6

9. Оксана Шишкова (Україна, 1+0) +1:27.8

11. Романа Лобашева (Україна, 2+1) +2:08.2

Фінал за участю 12 парабіатлоністок розпочнеться о 14:50.

В останній кваліфікації чоловічого спринту-персьюту змагалися паратлети з порушенням зору. Усі 5 представників України пройшли відбір до медального фіналу.

Найкраще серед "синьо-жовтих" виступили Олександр Казік та Анатолій Ковалевський, які посіли 1 та 2 місця.

Парабіатлон. Чоловіки. Спринт-персьют. Клас з порушенням зору. Кваліфікація

1. Олександр Казік (Україна, 1+0) 10:14.1

2. Анатолій Ковалевський (Україна, 0+0) +12.6

3. Ю Шуан (Китай, 1+0) +12.9

4. Ярослав Решетинський (Україна, 0+0) +30.4

5. Ігор Кравчук (Україна, 0+0) +39.3

...

8. Дмитро Суярко (Україна, 1+1) +1:22.6

Фінал чоловічого спринту-персьюту класу сидячи розпочнеться о 15:05.

Зазначимо, що збірна України посідає сьоме місце у медальному заліку Паралімпійських ігор-2026. На рахунку наших спортсменів 10 нагород: 3 "золота", 2 "срібла" та 5 "бронз".

Розклад медальних стартів сьомого змагального дня Паралімпіади-2026, а також виступів українців ви можете детальніше переглянути за посиланням.