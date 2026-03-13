Усі 22 українці кваліфікувалися до фіналів спринту-персьюту Паралімпіади-2026
У п'ятницю, 13 березня, на Паралімпійських іграх 2026 відбулися кваліфікації біатлонних спринтів-персьютів, у яких взяли участь 22 представники України.
Першою завершилася гонка чоловічого спринту-персьюту класу сидячи. У ній змагалися п'ятеро українців: Тарас Радь, Олександр Алексик, Павло Баль, Василь Кравчук, Григорій Шимко.
Найкращий результат серед українців показав Тарас Радь, який посів третє місце з відставанням в 11.8 секунд від лідера. Одразу за ним фінішував Василь Кравчук (четвертий, 22.6 секунд відставання).
Загалом усі п'ять представників України кваліфікувалися до медального фіналу, в якому візьмуть участь 24 спортсмени.
Парабіатлон. Чоловіки. Спринт-персьют. Клас сидячи. Кваліфікація
- 1. Єрбол Хамітов (Казахстан, 0+0) 8:27.9
- 2. Лю Цзисюй (Китай, 0+0) +9.8
- 3. Тарас Радь (Україна, 0+0) +11.8
- 4. Василь Кравчук (Україна, 0+0) +22.6
- ...
- 8. Павло Баль (Україна, 0+0) +35.0
- 10. Григорій Шимко (Україна, 2+0) +37.8
- 12. Олександр Алексик (Україна, 1+0) +55.9
Фінал чоловічого спринту-персьюту класу сидячи розпочнеться о 13:45.
Серед жінок у спринті-персьюті класу стоячи взяли участь чотири українки: Ірина Буй, Олександра Кононова, Богдана Конашук, Людмила Ляшенко. До фіналу кваліфікувалися усі наші спортсменки.
Найкращий результат серед "синьо-жовтих" показала Ірина Буй, яка фінішувала на другому місці з відставанням у 5.4 секунд від лідерки гонки.
Парабіатлон. Жінки. Спринт-персьют. Клас стоячи. Кваліфікація
- 1. Чжао Чжицин (Китай, 0+0) 10:44.3
- 2. Ірина Буй (Україна, 0+0) +5.4
- 3. Наталі Вілкі (Канада, 0+0) +10.5
- ...
- 5. Олександра Кононова (Україна, 1+1) +27.4
- 6. Богдана Конашук (Україна, 0+1) +29.9
- 9. Людмила Ляшенко (Україна, 2+3) +1:03.2
У медальному фіналі, який розпочнеться о 14:10 за київським часом, візьмуть участь 10 спортсменок.
У третій кваліфікації чоловічого спринту-персьюту класу стоячи змагалися 19 парабіатлоністів, в тому числі четверо українців: Сергій Романюк, Григорій Вовчинський, Дмитро Середа, Серафім Драгун.
До фінального раунду відібралися усі українці. Найкращий виступив у кваліфікації Григорій Вовчинський, який з двома промахами посів третє місце.
Парабіатлон. Чоловіки. Спринт-персьют. Клас стоячи. Кваліфікація
- 1. Марко Маєр (Німеччина, 0+0) 9:53.5
- 2. Цай Цзяюй (Китай, 1+0) +4.6
- 3. Григорій Вовчинський (Україна, 2+0) +8.0
- ...
- 7. Серафим Драгун (Україна, 0+2) +33.4
- 10. Сергій Романюк (Україна, 0+1) +52.1
- 14. Дмитро Середа (Україна, 1+3) +1:30.6
Медальний фінал чоловічого персьюту за участю 18 спортсменів розпочнеться о 14:25.
У четвертій кваліфікації спринту персьюту взяли участь парабіатлоністки з порушенням зору. Серед чотирьох представниць України найкраще виступила Олександра Даниленко, яка посіла 7 місце. До фіналу також відібралися Ілона Варковець (8 місце), Оксана Шишкова (9) та Романа Лобашева (11).
Парабіатлон. Жінки. Спринт-персьют. Клас з порушенням зору. Кваліфікація
- 1. Каріна Едлінгерова (Чехія, 0+1) 11:47.8
- 2. Сімона Бубенічкова (Чехія, 1+2) +29.3
- 3. Леоні Марія Вальтер (Німеччина, 0+1) +31.0
- ...
- 7. Олександра Даниленко (Україна, 1+0) +1:13.2
- 8. Ілона Варковець (Україна, 1+1) +1:26.6
- 9. Оксана Шишкова (Україна, 1+0) +1:27.8
- 11. Романа Лобашева (Україна, 2+1) +2:08.2
Фінал за участю 12 парабіатлоністок розпочнеться о 14:50.
В останній кваліфікації чоловічого спринту-персьюту змагалися паратлети з порушенням зору. Усі 5 представників України пройшли відбір до медального фіналу.
Найкраще серед "синьо-жовтих" виступили Олександр Казік та Анатолій Ковалевський, які посіли 1 та 2 місця.
Парабіатлон. Чоловіки. Спринт-персьют. Клас з порушенням зору. Кваліфікація
- 1. Олександр Казік (Україна, 1+0) 10:14.1
- 2. Анатолій Ковалевський (Україна, 0+0) +12.6
- 3. Ю Шуан (Китай, 1+0) +12.9
- 4. Ярослав Решетинський (Україна, 0+0) +30.4
- 5. Ігор Кравчук (Україна, 0+0) +39.3
- ...
- 8. Дмитро Суярко (Україна, 1+1) +1:22.6
Фінал чоловічого спринту-персьюту класу сидячи розпочнеться о 15:05.
Зазначимо, що збірна України посідає сьоме місце у медальному заліку Паралімпійських ігор-2026. На рахунку наших спортсменів 10 нагород: 3 "золота", 2 "срібла" та 5 "бронз".
Розклад медальних стартів сьомого змагального дня Паралімпіади-2026, а також виступів українців ви можете детальніше переглянути за посиланням.