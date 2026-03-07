Українська правда
Шосте золото в кар'єрі: американка українського походження виграла спринт на Паралімпіаді-2026

Денис Шаховець — 7 березня 2026, 11:30
Шосте золото в кар'єрі: американка українського походження виграла спринт на Паралімпіаді-2026
Оксана Мастерс
Getty Images

Американка Оксана Мастерс стала паралімпійською чемпіонкою Ігор у Мілані у спринті класу сидячи серед спортсменок з ураженнями опорно-рухового апарату.

36-річна Мастерс випередила партнерку по збірній США Кендалл Гретч на 16 секунд. Бронзовою призеркою стала німкеня Аня Вікер.

Паралімпійські ігри 2026. Спринт, жінки, клас Sitting

  • 1. 🥇 Оксана Мастерс (США, 0+0) 21:21,3
  • 2. 🥈 Кендалл Гретч (США, 0+0) +16,0
  • 3. 🥉 Аня Вікер (Німеччина, 1+1) +1:11,1

Оксана має українське походження: народилася у Хмельницькому, але у 1997 році переїхала до Сполучених Штатів.

Для Мастерс це друге поспіль паралімпійське "золото" у спринті, а загалом це вже її шоста золота нагорода у кар'єрі на Паралімпіадах.

Україна на Паралімпіаді-2026: рекордні ліцензії, дебютанти та медальні надії
