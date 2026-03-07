Шосте золото в кар'єрі: американка українського походження виграла спринт на Паралімпіаді-2026

Американка Оксана Мастерс стала паралімпійською чемпіонкою Ігор у Мілані у спринті класу сидячи серед спортсменок з ураженнями опорно-рухового апарату.

36-річна Мастерс випередила партнерку по збірній США Кендалл Гретч на 16 секунд. Бронзовою призеркою стала німкеня Аня Вікер.

Паралімпійські ігри 2026. Спринт, жінки, клас Sitting

1. 🥇 Оксана Мастерс (США, 0+0) 21:21,3

2. 🥈 Кендалл Гретч (США, 0+0) +16,0

3. 🥉 Аня Вікер (Німеччина, 1+1) +1:11,1

Оксана має українське походження: народилася у Хмельницькому, але у 1997 році переїхала до Сполучених Штатів.

Для Мастерс це друге поспіль паралімпійське "золото" у спринті, а загалом це вже її шоста золота нагорода у кар'єрі на Паралімпіадах.