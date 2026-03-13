Радь здобув третю медаль на Паралімпійських іграх-2026

У п'ятницю, 13 березня, на Паралімпійських іграх 2026 відбулися фінали біатлонних спринтів-персьютів, у яких взяли участь представники України.

Третю медаль на Іграх здобув Тарас Радь, який завершив гонку другим, поступившись 22 секундами переможцю Єрболу Хамітову з Казахстану. Перед цим українець переміг у спринті, а також взяв "бронзу" в індивідуальній гонці.

Також у першу дясятку потрапили Василь Кравчук і Григорій Шимко – фінішували восьмим та дев'ятим.

Парабіатлон. Чоловіки. Спринт-персьют. Клас сидячи. Фінал

Єрбол Хамітов (Казахстан, 0+1) 9:39.0 Тарас Радь (Україна, 1+0) +21.5 Лю Цзисюй (Китай, 0+2) +32.5

...

8. Василь Кравчук (Україна, 1+1) +1:16.3

9. Григорій Шимко (Україна, 0+1) +1:19.8

12. Павло Баль (Україна, 1+2) +2:18.5

13. Олександр Алексик (Україна, 3+0) +2:20.6

Українки не були представлені у жіночому фіналі, де перемогу здобула американка Кендалл Гретч.

Парабіатлон. Жінки. Спринт-персьют. Клас сидячи. Фінал

Кендалл Гретч (США, 0-0) – 11:33.1 Кім Юньї (Південна Корея, 2+2) +8,5 Аня Вікер (Німеччина, 0-0) +1,06

Розклад медальних стартів сьомого змагального дня Паралімпіади-2026, а також виступів українців ви можете детальніше переглянути за посиланням.