Радь здобув третю медаль на Паралімпійських іграх-2026
У п'ятницю, 13 березня, на Паралімпійських іграх 2026 відбулися фінали біатлонних спринтів-персьютів, у яких взяли участь представники України.
Третю медаль на Іграх здобув Тарас Радь, який завершив гонку другим, поступившись 22 секундами переможцю Єрболу Хамітову з Казахстану. Перед цим українець переміг у спринті, а також взяв "бронзу" в індивідуальній гонці.
Також у першу дясятку потрапили Василь Кравчук і Григорій Шимко – фінішували восьмим та дев'ятим.
Парабіатлон. Чоловіки. Спринт-персьют. Клас сидячи. Фінал
- Єрбол Хамітов (Казахстан, 0+1) 9:39.0
- Тарас Радь (Україна, 1+0) +21.5
- Лю Цзисюй (Китай, 0+2) +32.5
...
8. Василь Кравчук (Україна, 1+1) +1:16.3
9. Григорій Шимко (Україна, 0+1) +1:19.8
12. Павло Баль (Україна, 1+2) +2:18.5
13. Олександр Алексик (Україна, 3+0) +2:20.6
Українки не були представлені у жіночому фіналі, де перемогу здобула американка Кендалл Гретч.
Парабіатлон. Жінки. Спринт-персьют. Клас сидячи. Фінал
- Кендалл Гретч (США, 0-0) – 11:33.1
- Кім Юньї (Південна Корея, 2+2) +8,5
- Аня Вікер (Німеччина, 0-0) +1,06
Розклад медальних стартів сьомого змагального дня Паралімпіади-2026, а також виступів українців ви можете детальніше переглянути за посиланням.