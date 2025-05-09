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Суперліга показала десятку найкращих моментів сезону 2024/25

Олексій Мурзак — 9 травня 2025, 18:50
Суперліга показала десятку найкращих моментів сезону 2024/25
ФБУ

Федерація баскетболу України показала підсумкову 10-тку найкращих моментів Суперліги сезону 2024/25.

Нагадаємо, за підсумком сезону Дніпро захистив титул чемпіона України, Київ-Баскет завоював срібні нагороди, а Черкаські Мавпи – бронзу національної першості.

Також були визначені перша та друга символічні збірні сезону, а також відомі найкращі тренер, форвард, захисник та найцінніший гравець.

На додаток, було названо найрезультативніший матч сезону, а також команду, яка виконала найбільшу кількість підбирань в межах одного поєдинку.

Раніше стало відомо, що розігруючий Київ-Баскета Павло Буренко увійшов до трійки найкращих асистентів в історії Суперліги.

БК Дніпро Київ-Баскет Суперліга БК Черкаські Мавпи

БК Дніпро

Названо найрезультативніший матч Суперліги сезону 2024/25
Визначилася перша символічна збірна Суперліги за підсумками сезону 2024/25
Визначилися найкращий тренер, форвард, захисник та MVP за підсумками сезону Суперліги 2024/25
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