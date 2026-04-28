Захисник Київ-Баскета вийшов на перше місце за набраними очками в сезоні Суперліги

Захисник Київ-Баскета Єгор Сушкін вийшов на перше місце за набраними очками в сезоні Суперліги.

Про це повідомляє ФБУ.

В першому матчі "золотої" серії проти Дніпра Сушкін набрав 18 очок, що дало змогу йому вийти на перше місце за загальною кількістю набраних очок в сезоні.

Наразі загалом в 33 матчах сезону Єгор Сушкін набрав 539 очок, що на одне очко більше, ніж американський легіонер Прикарпаття-Говерли Лейтерренс Рід, який в 29 матчах набрав 538 очок і для якого цей сезон вже завершено.

Серед тих, хто ще продовжує сезон, теоретично конкуренцію Єгору Сушкіну можуть скласти Станіслав Тимофеєнко з Дніпра, у якого 495 очок та Джейлен Дюпрі з Рівного з 459 очками.

Але враховуючи, що до кінця сезону гравцям залишилось зіграти максимум 2 матчі, а перевага Сушкіна суттєва, саме він є зараз головним претендентом на нагороди імені Олександра Сальнікова – найрезультативнішому гравцю чемпіонату. Її отримає баскетболіст, що набере найбільшу загальну кількість очок серед усіх гравців елітного дивізіону.

Нагадаємо, у першому матчі фіналу Дніпро переграв Київ-Баскет з рахунком 78:70.