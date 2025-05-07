БК Київ встановив рекорд за підбираннями в одному матчі за підсумками сезону 2024/25

Рекордну кількість підбирань в одному матчі за підсумками сезону Суперліги 2024/25, що завершився, зібрали гравці Київ-Баскета.

Це сталося у матчі проти Старого Луцька, який відбувся 3 жовтня. Гравці столичного клубу змогли зробити 59 підбирань, з яких 25 на чужому щиті і 34 під своїм, що стало рекордом сезону 2024/25 Суперліги.

Найбільше підбирань зібрав Максим Сандул – 14, у Дениса Клевзуника 10 підбирань, у Ярослава Карпюка – 9, а Павло Буренко відзначився 6 підбираннями.

Раніше було названо найрезультативніший матч Суперліги сезону 2024/25.

Нагадаємо, за підсумком сезону Дніпро захистив титул чемпіона України, Київ-Баскет завоював срібні нагороди, а Черкаські Мавпи — бронзу національної першості.

Також були визначені перша та друга символічні збірні сезону, а також відомі найкращі тренер, форвард, захисник та найцінніший гравець.