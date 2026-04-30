Капітана Дніпра визнали найціннішим гравцем сезону Суперліги

Олексій Мурзак — 30 квітня 2026, 22:38
Капітана Дніпра визнали найціннішим гравцем сезону Суперліги
Станіслав Тимофеєнко
Найціннішим гравцем сезону Суперліги було визнано капітана Дніпра Станіслава Тимофеєнка, який допоміг своєму клубу виграти третє поспіль чемпіонство першості. 

Про це повідомила Федерація баскетболу України.

Для Тимофеєнка ця нагорода стала третьою поспіль, адже в минулих двох сезонах він також отримав приз найціннішому гравцеві Суперліги після перемог Дніпра в чемпіонаті.

Також зазначається, що після отримання нагороди Станіслав віддав свою нагороду MVP сезону гравцю Київ-Баскета Єгору Сушкіну, якого було визнано найкращим скорером сезону.

"Я вважаю, що цей гравець заслужує на MVP плейоф. Я хочу вручити цю нагороду Єгору Сушкіну", – сказав Тимофеєнко.

Нагадаємо, у другому матчі фінальної серії Дніпро обіграв Київ-Баскет з рахунком 60:50

