Чинний чемпіон України з баскетболу відмовився від участі в єврокубку

Дніпро не виступатиме в Кубку Європи ФІБА наступного сезону, оскільки через зміни у регламенті турніру збільшилась кількість матчів, й команда не зможе витримати такий насичений графік.

Про це заявив президент клубу Валерій Кондратьєв. Відповідну заяву розмістила пресслужба команди.

"На сьогоднішній день, БК Дніпро ухвалив складне, але виправдане для себе рішення зробити паузу в участі у Кубку Європи ФІБА. Попри всі труднощі, пов'язані з війною, протягом останніх трьох сезонів наша команда брала участь у турнірі. За цей час ми довели, що баскетбол в Україні живе й продовжує розвиватися.



Цього сезону, як чемпіон України БК Дніпро отримав право напряму виступити в груповому етапі Кубку Європи ФІБА без проходження кваліфікації. Водночас цього сезону організатори змінили формат турніру. Тепер у групах не чотири, а шість команд. Це означає більше матчів і більше виїздів. Минулого сезону, за домовленістю з FIBA, ми мали можливість проводити виїзний і "домашній" матчі з одним суперником на його майданчику.



Такий формат дозволяв за чотири тижні завершити груповий етап, отримати безцінний міжнародний досвід і повернутися в Україну для участі в чемпіонаті.Цього ж сезону кількість матчів зросла, а часу, щоб повноцінно поєднати виступи в єврокубку та чемпіонаті України, вже недостатньо. Саме тому ми були змушені ухвалити це непросте, але вимушене рішення".

Дніпровський колектив зазначає, що спробував знайти компроміс ситуації та вів переговори з Федерацією баскетболу України щодо можливого розв'язування проблеми, проте, попри бажання обох сторін, дійти згоди не вдалося.

"Ми спілкувалися з Федерацією баскетболу України та спільно шукали можливі варіанти вирішення ситуації. Якщо минулого сезону нам вдалося знайти компроміс і реалізувати його, то цього разу, попри бажання всіх сторін, зробити це практично неможливо. Команда була б змушена майже два місяці жити в автобусах і потягах, але такі виснажливі умови не принесли б користі ані гравцям, ані результату. Баскетбол має свою специфіку. На відміну від футболу, ми не маємо можливості базуватися на заході України, швидко виїжджати на матчі до Польщі й одразу повертатися для участі в чемпіонаті України".

У клубі сподіваються, що з наступного сезону ці проблеми будуть вирішені, й команда зможе брати участь в єврокубкових турнірах.

"Сподіваюся, вже наступного сезону ситуація зміниться, і команда, яка стане чемпіоном України, зможе без зайвих труднощів представляти нашу країну у Кубку Європи ФІБА. Для цього нам усім потрібно й надалі підтримувати наших воїнів у боротьбі з ворогом. Слава ЗСУ! Разом до перемоги!".

Нагадаємо, що наприкінці квітня цього року Дніпро обіграв Київ-Баскет у фінальній серії української Суперліги (рахунок в серії 2:0) та втретє поспіль оформив чемпіонський титул.