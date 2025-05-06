ФБУ назвала другу символічну збірну Суперліги сезону-2024/25
ФЮУ
Завершився сезон Суперліги 2024/25, за підсумком якого Дніпро захистив титул чемпіона України, Київ-Баскет завоював срібні нагороди, а Черкаські Мавпи – бронзу національної першості.
Федерація баскетболу України визначила другу символічну збірну розіграшу.
Друга символічна збірна Суперліги сезону-2024/25
- Андрій Хохоник (Запоріжжя, 29 матчів) – 12.1 очка, 8.6 передачі, 4.7 підбирання (РЕ 16.0)
- Сі Джей Вільямсон (Рівне, 15 матчів) – 18.5 очка, 6.6 підбирання, 2.5 передачі, 2.1 перехоплення (РЕ 22.0)
- Денис Клевзуник (Київ-Баскет, 36 матчів) – 14.7 очка, 7.1 підбирання, 1.3 передачі (РЕ 15.0)
- Данііл Сипало (Дніпро, 35 матчів) – 9.5 очка, 6.5 підбирання, 1.7 передачі, 1.3 блок-шота (РЕ 14.0)
- Максим Сандул (Київ-Баскет, 35 матчів) – 8.6 очка, 11.6 підбирання, 2.2 передачі (РЕ 18.0)
Раніше стала відома перша символічна збірна чемпіонату України з баскетболу.