Дніпро обіграв Київ-Баскет у фінальній серії та втретє поспіль став чемпіоном Суперліги

У четвер, 30 квітня, був зіграний другий матч фіналу Суперліги, в якому Дніпро вдруге обіграв Київ-Баскет та втретє поспіль оформив чемпіонський титул.

Зустріч завершилася з рахунком 60:50.

Зазначимо, що Київ-Баскет у другій чверті набрав лише 3 очки. Команда виконала нуль влучань з гри за всю чверть, що стало новим ганебним рекордом першості. Цікаво, що раніше подібне "досягнення" також належало київському клубу, але тоді команда набрала 4 очки.

Тим не менш, кияни потужно провели третю чверть, обігравши опонентів 21:8, однак у заключній чверті Дніпро все ж дотиснув опонента, вигравши у підсумку серію та черговий титул чемпіонів Суперліги.

Найрезультативнішим гравцем протистояння став захисник столичного клубу Єгор Сушкін, який набрав 14 очок, зробив 2 підбирання та віддав 4 асисти.

У першому матчі Дніпро переграв суперників із столиці з рахунком 78:70.

Суперліга України з баскетболу

Фінал, другий матч, 30 квітня

Київ-Баскет – Дніпро 50:60 (22:17, 3:20, 21:8, 4:15)

Рахунок в серії 0:2

Нагадаємо, у матчі за "бронзу" Рівне зрівняло рахунок у серії з Харківськими Соколами.