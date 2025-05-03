Визначилися найкращий тренер, форвард, захисник та MVP за підсумками сезону Суперліги 2024/25

У суботу, 3 травня, завершився чемпіонат Суперліги України з баскетболу сезону 2024/25.

За підсумками сезону були визначені найкращі гравці та тренер, інформує Федерація баскетболу України.

Так, гравець чемпіона та володаря Кубку України Дніпра Володимир Конєв обраний найкращим форвардом.

Цього сезону лідер дніпрян зіграв у 33 матчах, у середньому за понад 27 хвилин на майданчику набирав 11.6 очка (15-й у лізі), робив 5.8 (11-й) підбирання та віддавав 4.2 передачі (6-й). Його рейтинг ефективності становив 16 (5-й).

Володимира чотири рази обирали у символічні збірні ігрових тижнів, баскетболіст ставав найкориснішим гравцем (MVP) січня та дев'ятого тижня.

Розігруючого віцечемпіона України Київ-Баскета Павла Буренка було визнано найкращим захисником.

Капітан киян зіграв у 30 матчах, в яких у середньому за майже 34 хвилини на майданчику набирав 17.3 очка (2-й у лізі), віддавав 4.2 передачі (5-й) та робив 3.3 підбирання. Його рейтинг ефективності становив 12 (топ-20). Павла чотири рази обирали в символічні збірні ігрових тижнів, а у січні баскетболіст ставав найкориснішим гравцем (MVP) тижня.

Форварда Дніпра Станіслава Тимофеєнка визнано найціннішим гравцем сезону 2024/25.

В цьому сезоні капітан Дніпра в 35 матчах в середньому набирав 16.1 очка, 6.4 підбирання та 2.9 передачі (РЕ 19.1). Форвард став найкращим гравцем команди за набраними очками, підбираннями та ефективністю.

Загалом в чемпіонаті він став четвертим за результативністю, восьмим за підбираннями, 12-м за передачами і другим за РЕ.

Тимофеєнко п’ять разів в сезоні потрапляв до символічних збірних тижня, чотири рази Станіслав визнавався MVP тижня, в тому числі став кращим гравцем півфіналів Суперліги та раз отримував нагороду найкращому гравцеві місяця.

Наставника Дніпра Володимира Коваля було визнано найкращим тренером. Цю нагороду він здобуває другий поспіль сезон.

Його підопічні пройшли без поразок регулярний чемпіонат: 28-0, після чого в плейоф обіграли Прикарпаття-Говерлу 2-0, Черкаські Мавпи 2-0 та Київ-Баскет 2-1.

Український фахівець два сезони поспіль приводить БК Дніпро до золотого дублю: перемог як у чемпіонаті, так і в Кубку України. Для Володимира Коваля це стало третім золотом української Суперліги в статусі головного тренера. У 2017 році він був чемпіоном зі столичним Будівельником.

Як відомо, 3 травня БК Дніпро у третьому матчі фінальної серії Суперліги здолав Київ-Баскет та захистив титул чемпіона України.