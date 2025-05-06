Розігруючий Київ-Баскета увійшов у трійку найкращих історичного рейтингу Суперліги

Розігруючий Київ-Баскета Павло Буренко увійшов до трійки найкращих асистентів в історії Суперліги.

Про це повідомляє ФБУ.

У фінальному матчі Суперліги проти Дніпра Буренков віддав 7 результативних передач, що дозволило йому довести кількість асистів до 1171-го.

Наразі лідером рейтингом є Клим Артамонов, у якого 1426 передач.

Рейтинг асистентів Суперліги:

Клим Артамонов – 1426 передач (237 матчів) Ігор Бояркін – 1194 (265 матчів) Павло Буренко (Київ-Баскет) – 1171 (331 матч) Денис Лукашов – 1168 (292 матчів) Дмитро Глєбов – 1151 (450 матчів) Станіслав Тимофеєнко (Дніпро) – 1045 (524 матча) Олександр Рябчук – 1044 (492 матчі) Олександр Рибалко – 1031 (304 матчі) Сергій Попов – 973 (420 матчів) Олександр Мішула – 972 (295 матчів)

Раніше за підсумками сезону були визначені найкращий тренер, форвард, захисник та MVP.