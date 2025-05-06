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Розігруючий Київ-Баскета увійшов у трійку найкращих історичного рейтингу Суперліги

Олександр Булава — 6 травня 2025, 19:58
Розігруючий Київ-Баскета увійшов у трійку найкращих історичного рейтингу Суперліги
ФБУ

Розігруючий Київ-Баскета Павло Буренко увійшов до трійки найкращих асистентів в історії Суперліги.

Про це повідомляє ФБУ.

У фінальному матчі Суперліги проти Дніпра Буренков віддав 7 результативних передач, що дозволило йому довести кількість асистів до 1171-го.

Наразі лідером рейтингом є Клим Артамонов, у якого 1426 передач.

Рейтинг асистентів Суперліги:

  1. Клим Артамонов – 1426 передач (237 матчів)
  2. Ігор Бояркін – 1194 (265 матчів)
  3. Павло Буренко (Київ-Баскет) – 1171 (331 матч)
  4. Денис Лукашов – 1168 (292 матчів)
  5. Дмитро Глєбов – 1151 (450 матчів)
  6. Станіслав Тимофеєнко (Дніпро) – 1045 (524 матча)
  7. Олександр Рябчук – 1044 (492 матчі)
  8. Олександр Рибалко – 1031 (304 матчі)
  9. Сергій Попов – 973 (420 матчів)
  10. Олександр Мішула – 972 (295 матчів)

Раніше за підсумками сезону були визначені найкращий тренер, форвард, захисник та MVP.

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