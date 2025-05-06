Розігруючий Київ-Баскета увійшов у трійку найкращих історичного рейтингу Суперліги
ФБУ
Розігруючий Київ-Баскета Павло Буренко увійшов до трійки найкращих асистентів в історії Суперліги.
Про це повідомляє ФБУ.
У фінальному матчі Суперліги проти Дніпра Буренков віддав 7 результативних передач, що дозволило йому довести кількість асистів до 1171-го.
Наразі лідером рейтингом є Клим Артамонов, у якого 1426 передач.
Рейтинг асистентів Суперліги:
- Клим Артамонов – 1426 передач (237 матчів)
- Ігор Бояркін – 1194 (265 матчів)
- Павло Буренко (Київ-Баскет) – 1171 (331 матч)
- Денис Лукашов – 1168 (292 матчів)
- Дмитро Глєбов – 1151 (450 матчів)
- Станіслав Тимофеєнко (Дніпро) – 1045 (524 матча)
- Олександр Рябчук – 1044 (492 матчі)
- Олександр Рибалко – 1031 (304 матчі)
- Сергій Попов – 973 (420 матчів)
- Олександр Мішула – 972 (295 матчів)
Раніше за підсумками сезону були визначені найкращий тренер, форвард, захисник та MVP.