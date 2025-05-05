Визначилася перша символічна збірна Суперліги за підсумками сезону 2024/25

Завершився сезон Суперліги 2024/25, за підсумком якого Дніпро захистив титул чемпіона України, Київ-Баскет завоював срібні нагороди, а Черкаські Мавпи — бронзу національної першості.

За результатами чемпіонату було визначено першу символічну збірну сезону, до якої увійшли найкращі захисник, форвард та центровий ліги, а також топскорер та найцінніший гравець чемпіонату, повідомила Федерація баскетболу України.

Перша символічна збірна сезону Суперліги 2024/25

Павло Буренко (30 матчів, Київ-Баскет) – 17.3 очка, 4.2 передачі, 3.3 підбирання (РЕ 12.0)

Михайло Бублик (Кривбасі, 30 матчів) – 19.8 очка, 4.3 підбирання, 2.9 передачі (РЕ 15.0)

Володимир Конєв (Дніпро, 33 матчі) – 11.6 очка, 5.8 підбирання, 4.2 передачі (РЕ 16.0)

Станіслав Тимофеєнко (Дніпро, 35 матчів) – 16.1 очка, 6.4 підбирання, 2.9 передачі (РЕ 19.0)

Андрій Агафонов (Черкаські Мавпи, 34 матчі) – 14.2 очка, 7.7 підбирання, 3.1 передачі (РЕ 19.0)

Раніше за підсумками сезону були визначені найкращий тренер, форвард, захисник та MVP.