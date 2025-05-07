Названо найрезультативніший матч Суперліги сезону 2024/25

Федерація баскетболу України назвала найрезультативніший матч Суперліги сезону 2024/25.

Так, найбільше очок на дві команди набрали Київ-Баскет та Запоріжжя у грі 26 березня у дніпровському Шиннику.

Цікаво, що кияни грали без основних гравців Павла Буренка та Максима Сандула, а перемогу столичному клубу з рахунком 96:86 принесло тріо молодих гравців: Єгор Сушкін – 28 очок + 8 передач (в тому числі 16 очок – у вирішальній третій чверті), Ярослав Карпюк (18 очок + 9 підбирань) та Максим Зайцев (17 очок + 9 передач). Сушкін і Зайцев реалізували 10 з 14 спроб триочкових лише при 1 втраті м’яча на двох.

У номінальних господарів Андрій Хохоник оформив потужний дабл-дабл із 17 очок та 15 передач, а Владислав Ніколайчук, який вийшов з лавки, набрав рекордні за кар’єру 26 очок.

Нагадаємо, за підсумком сезону Дніпро захистив титул чемпіона України, Київ-Баскет завоював срібні нагороди, а Черкаські Мавпи — бронзу національної першості.

Також були визначені перша та друга символічні збірні сезону, а також відомі найкращі тренер, форвард, захисник та найцінніший гравець.