Зірковий вікенд НБА-2025: розклад і результати всіх конкурсів та подій

Зірковий вікенд НБА – один із найкращих моментів у сезоні найкращої баскетбольної ліги світу.

Для фанатів це своєрідне свято, а для самих спортсменів і тренерів – чудова можливість перепочити і набратися сил перед наступним відрізком кампанії.

Цього року свято відбудеться з 14 до 16 лютого (з 15 до 17 лютого за київським часом). Зірковий вікенд приймає Сан-Франциско, а саме "Чейз Центр", домашня арена Голден Стейт Ворріорз.

Розклад подій зіркового вікенду НБА-2025

1-й день (15 лютого)

Матч знаменитостей

Цей вид розважальної гри не зазнав жодних змін. На одному паркеті зійдуться дві команди відомих особистостей різних сфер: актори, співаки, стенд-ап коміки, представники інших видів спорту тощо.

Цього року команда бейсболіста Баррі Бондса зіграє проти команди Джеррі Райса, гравця в американський футбол. Їм допомагатимуть репер 2 Chainz і відеоблогер Хабі Лейм відповідно.

Матч висхідних зірок

Це один із форматів, який організатори продовжують змінювати, щоб зробити його більш свіжим і цікавим для баскетбольної публіки.

Нинішній формат дебютував у 2022 році. Він являє собою мінітурнір чотирьох команд. 21 баскетболіст, які проводять перший і другий сезони в НБА, були поділені на три команди. У четвертій команді опинилися представники G-Ліги.

Команди гравців НБА очолять легенди Мітч Річмонд, Кріс Маллін і Тім Хардуей-старший. Колектив Ліги розвитку влаштує "Лінсеніті" під керівництвом колишнього гравця низки клубів НБА Джеремі Ліна.

Мінітурнір пройде в стилі класичного Фіналу чотирьох: команда Малліна проти команди Хардуея, команда Річмонда проти команди Ліна. Переможці цих зустрічей зійдуться у фіналі, де тріумфатор приєднається до трьох інших колективів Матчу всіх зірок. Але про це трохи пізніше.

2-й день (16 лютого)

Конкурс умінь

Ще один формат, який організатори вже й не знають, як оновити.

Після того, як останні три роки конкурс проводився трьома командами по три гравці, цього року кількість учасників скоротилася на одного.

Тепер свої вміння демонструватимуть чотири дуети: Кріс Пол і Віктор Вембаньяма (Сан-Антоніо), Донован Мітчелл і Еван Моблі (Клівленд), Дреймонд Грін і Мозес Муді (Голден Стейт), а також Заккарі Рісаше і Алекс Сарр (новачки). Які саме завдання будуть в учасників стане відомо вже під час самого конкурсу.

Конкурс триочкових кидків

Цей вид змагання має не так багато варіантів для оновлення. Останнім доповненням конкурсу стало додавання двох м'ячів на більш дальній дистанції, за які дають три очки.

Деміан Ліллард (Мілуокі) спробує захистити статус чинного дворазового переможця від зазіхань Джейлена Брансона (Нью-Йорк), Кейда Каннінгема (Детройт), Даріуса Гарленда (Клівленд), Тайлера Хірро (Маямі), Кемерона Джонсона (Бруклін) і Нормана Пауелла (Кліпперс).

Конкурс слем-данків

Колись це був найпопулярніший конкурс як серед баскетболістів, так і серед фанатів. Але після божевільної дуелі Зака ЛаВіна та Аарона Гордона 2016 року данк-контест опинився мало не на межі вимирання.

Дивовижно, що його порятунком став Мак МакКланг – перший в історії не тільки учасник із G-Ліги, а ще й дворазовий переможець з G-Ліги.

Як і Ліллард у конкурсі "снайперів", МакКланг знову виступатиме в надії стати першим з часів Нейта Робінсона триразовим переможцем. До того ж, він має шанс стати першим в історії баскетболістом, який виграв конкурс три роки поспіль.

Змагатимуться з МакКлангом Матас Бузеліс (Чикаго), Стефон Касл (Сан-Антоніо) та Андре Джексон (Мілуокі).

Судитимуть конкурс такі легенди, як Трейсі МакГрейді, Кевін Гарнетт, Берон Девіс і дворазовий переможець контесту Джейсон Річардсон. Плюс до них підключаться володарі NBA ID, які в додатку НБА будуть у режимі онлайн ставити оцінки данкам гравців.

3-й день (17 лютого)

Матч усіх зірок

Головна подія зіркового вікенду, яка з року в рік додає все більше головного болю керівництву НБА.

Починаючи з початку 2010-х, баскетболісти забули про те, що таке захист під час Матчу всіх зірок. Це в підсумку призвело до того, що рейтинги цієї події падали дедалі нижче.

Тому з 2018 року НБА змінила формат: більше ніяких команд Заходу і Сходу. Команди отримували імена гравців, які набирали найбільшу кількість голосів. Вони ставали капітанами і проводили драфт своїх ростерів.

Але ефект новизни був короткостроковим, і тому минулого року ліга повернулася до звичного формату Захід-Схід. А цього року НБА вирішила запозичити мінітурнір висхідних зірок.

24 баскетболісти були поділені на три команди. Склади колективів драфтували Шакіл О'Ніл, Кенні Сміт і Чарльз Барклі. У цьому мінітурнірі до трьох команд зірок НБА приєднається переможець мінітурніру висхідних зірок, у якого буде можливість засмутити більш статусних колег.

Цього року організатори зіркового вікенду НБА планували також додати протистояння "снайперів": Стефен Каррі мав би возз'єднатися із Клеєм Томпсоном, щоб провести дуель з представницями ЖНБА Сабріною Іонеску та Кейтлін Кларк.

Проте головна сенсація жіночого баскетболу відхилила пропозицію взяти участь у такій історичній події. Після цього було оголошено, що НБА також відмовилася від проведення реваншу між Каррі та Іонеску.