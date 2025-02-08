Триразовий переможець конкурсу данків переніс операцію з трансплантації, яка врятувала йому життя

Колишній гравець низки клубів НБА Нейт Робінсон розпочав новий етап свого життя, перенісши операцію з трансплантації нирки.

Про це повідомляє ESPN.

Ексрозігруючий отримав новий орган від живого донора під час багатогодинної операції, яка пройшла 7 лютого в Медичному центрі Університету Вашингтона в Сіетлі.

Робінсон вперше дізнався про те, що його нирки не функціонують належним чином, майже 20 років тому, коли він грав за Нью-Йорк Нікс. Він знав, що одного дня йому знадобиться трансплантація.

Потім, у 2021 році, 40-річний баскетболіст дізнався, що його нирки вже відмовляють, і почав щотижня проходити процедуру діалізу в клініці Сіетла.

Спочатку Робінсон припускав, що його автоматично внесуть до списку очікування на донорську нирку. А восени 2022 року Нейт вперше повідомив громадськості про те, що проходить лікування від ниркової недостатності. І тільки навесні 2024 року Робінсон оголосив, що йому потрібен донор.

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Незабаром після цього Вашингтонський університет, за який виступав баскетболіст, був завалений пропозиціями від людей, готових пожертвувати свою нирку.

Минулої осені Робінсон пройшов низку процедур, включаючи колоноскопію, а кількість донорів була скорочена, щоб знайти ідеального кандидата.

З 2005 по 2016 рік Нейт Робінсон провів 11 сезонів в НБА у складі восьми різних команд. В середньому він набирав 11 очок за гру, в тому числі 17,2 у сезоні-2008/09, своєму останньому сезоні у складі Нікс. Робінсон також вигравав конкурс слем-данків у 2006, 2009 та 2010 роках.