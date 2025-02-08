Пол та Вембаньяма проти дуету з Голден Стейт: всі учасники конкурсу майстерності зіркового вікенду НБА-2025

НБА не забула представити вболівальникам, хто виступить у щорічному конкурсі майстерності зіркового вікенду НБА 2025 року.

Імена учасників були оприлюднені у соцмережах.

У цьому контесті виступлять чотири команди: дует лідера Сходу Клівленда, дует новачків, дует Сан-Антоніо та дует Голден Стейт.

Учасники конкурсу майстерності

команда Кавс : Донован Мітчелл та Еван Моблі;

: Донован Мітчелл та Еван Моблі; команда новачків : Заккарі Рісаше та Алекс Сарр;

: Заккарі Рісаше та Алекс Сарр; команда Сперс : Кріс Пол та Віктор Вембаньяма;

: Кріс Пол та Віктор Вембаньяма; команда Ворріорз: Дреймонд Грін та Мозес Муді.

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Конкурс майстерності зіркового вікенду НБА 2025 року пройде в ніч на 16 лютого.

Нагадаємо, що раніше стали відомі учасники конкурсу триочкових кидків, а також склади команд мінітурніру Матчу всіх зірок.