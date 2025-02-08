Пол та Вембаньяма проти дуету з Голден Стейт: всі учасники конкурсу майстерності зіркового вікенду НБА-2025
Кріс Пол та Віктор Вембаньяма
ClutchPoints
НБА не забула представити вболівальникам, хто виступить у щорічному конкурсі майстерності зіркового вікенду НБА 2025 року.
Імена учасників були оприлюднені у соцмережах.
У цьому контесті виступлять чотири команди: дует лідера Сходу Клівленда, дует новачків, дует Сан-Антоніо та дует Голден Стейт.
Учасники конкурсу майстерності
- команда Кавс: Донован Мітчелл та Еван Моблі;
- команда новачків: Заккарі Рісаше та Алекс Сарр;
- команда Сперс: Кріс Пол та Віктор Вембаньяма;
- команда Ворріорз: Дреймонд Грін та Мозес Муді.
Конкурс майстерності зіркового вікенду НБА 2025 року пройде в ніч на 16 лютого.
Нагадаємо, що раніше стали відомі учасники конкурсу триочкових кидків, а також склади команд мінітурніру Матчу всіх зірок.